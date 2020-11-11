В Центре бизнес-инкубирования «Территории Бизнеса» ждут новых резидентов

Центр Бизнес-инкубирования «Территории Бизнеса» проводит конкурс на размещение предпринимателей

Бизнес-инкубатор— это уникальный инструмент государственной имущественной поддержки для начинающих предпринимателей с готовой офисной инфраструктурой.

По льготным ценам предоставляются оборудованные мебелью и техникой офисы. Резидентам предоставляется конференц-зал, переговорная комната, круглосуточный доступ, охрана офиса и стоянка, участие в бизнес-мероприятиях.

Кроме этого, предусмотрено и информационно-консультационное сопровождение по различным вопросам развития бизнеса и государственных программ финансирования.

В Центре бизнес-инкубирования «Территории Бизнеса» возможно:

1) Пройти эксклюзивную акселерационную программу — узнать свои сильные и слабые стороны, получить новые навыки, и сделать свой бизнес еще успешнее.

2) Сохранить бизнес. 61,11 % наших резидентов остаются на рынке спустя годы против 90% закрытий и банкротств в первый год.

3) Расти вместе с такими же предпринимателями — вы хорошо знаете, что правильное окружение важно для развития не меньше, чем собственный потенциал, общайтесь и учитесь друг у друга.

— Мы стараемся создать идеальные условия для наших резидентов. Они получают весь комплекс услуг и поддержку. При этом мы можем по-настоящему гордиться своими действующими резидентами и выпускниками. Среди них — Napoleon IT, киностудия «Челфильм», проектно-конструкторское бюро «SKI-MA» и другие. Сейчас их названия известны не только в Челябинской области, но и по всей России, и даже за рубежом, — отметила руководитель Центра бизнес-инкубирования «Территории Бизнеса» Евгения Пролубникова.

В Бизнес-инкубаторе Челябинской области осталось три свободных офиса.

Заявки на размещение принимаются до 11:00 17 ноября. Будущие резиденты будут отбираться на конкурсной основе. Напомним, бизнесу должно быть не более трех лет.

Условия участия в конкурсе и размещения в бизнес-инкубаторе можно уточнить по телефону: (351) 262-37-27.

Работа ведется с целью продвижения информации о деятельности центра «Мой бизнес» Фонда развития предпринимательства Челябинской области — Территория Бизнеса.