Золотые маски: как южноуральские госучреждения закупают средства защиты на миллионы рублей

В среднем ведомства покупают одноразовые маски за 3,9 руб. за штуку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Медицинская маска уже давно перестала быть только медицинской. Для южноуральцев, да и в принципе всего мира, она стала символом времени. Маска остается на свадебных фотографиях и в семейных хрониках, она верный спутник на работе и после нее. Для всех маска — это необходимость. Только век маски недолог — одноразовое средство защищает только пару часов. А дальше — в урну. Чтобы оценить масштабы борьбы с пандемией на местах, мы решили изучить сайт Госзакупок и посмотреть, сколько масок и на какую сумму закупают бюджетные организации. По нашим подсчетам, на покупку 1 234 137 одноразовых трехслойных масок и 54 463 респираторов ушло 5 016 312 руб.

Медиков исключили: как считали

Назвать с уверенностью точное число медицинских масок, которые закупают госучреждения, оказалось не так-то просто. Мы просмотрели закупки с июня по октябрь включительно по ключевым словам «Медицинские маски Челябинская область», и нашли 26 закупок. По одной из них — закупке регионального Росреестра — идет работа комиссии. Часть предприятий уже закупила десятки тысяч масок, и их им хватит до конца года. По крайней мере, этот срок установлен в документации.

В выборку попали разные ведомства. Мы сознательно не включили сюда медицинские организации — маски им всегда нужны и без пандемии, объемы и суммы закупок у них огромные. Чаще всего маски закупал Пенсионный фонд — половина контрактов приходится на отделения ПФР в муниципалитетах. Самые крупные заказы: «Газпром газораспределение Челябинск», ГУФСИН, прокуратура Челябинской области и Росреестр. Кроме того, летом и осенью маски закупали судебные приставы, минсельхоз, городские библиотеки.

Снизили цену в пять раз

Ведомства готовы потратить на маски огромные суммы. Начальные цены в некоторых закупках исчислялись миллионами. Например, региональный ГУФСИН планировал купить 39 463 респираторов на 2,7 млн руб. Но в ходе торгов удалось снизить сумму до 702 732,59 руб. Именно за столько компания ООО «Кронус» до конца года поставит ГУФСИН почти 40 тысяч респираторов. Ранее им же удалось сбить стоимость 15 тысяч респираторов в пять раз — с 1 047 750 руб. до 185 570 руб.

Минсельхоз также заключил контракт не на 105 тысяч рублей, а на 30 тысяч рублей за десять тысяч одноразовых масок. Не все ведомства снижали цену, некоторые увеличивали количество масок. Например, Росреестр увеличил закупку с 65 480 штук до 289 734 за 654 798,84 руб.

Не все организации устраивают аукцион. Так, «Газпром газораспределение Челябинск» дважды (121 528 одноразовых масок «Стандарт 1» на 865 669 руб. и 92 507 трехслойных одноразовых масок на 481 036,4 руб.) приобретал маски у единственного поставщика, ссылаясь на положение о закупках. По нему при чрезвычайных ситуациях, ликвидации техногенных аварий, необходимости срочного медицинского вмешательства и для предотвращения всего этого, тратить время на долгие торги нецелесообразно.

Дизайнерские маски для Росреестра: кто поставляет маски ведомствам

В среднем стоимость одной маски составила 3,9 руб. Минимальная цена, которую мы встретили, 2,26 руб. Ее предложил Дизайнерский дом «Татьяны Тягиной» по закупке Росреестра. Это российская компания, которая работает на рынке с 1995 года, и занимается пошивом женской и детской одежды. Но в каталоге на первых местах сейчас одноразовые комбинезоны, медицинские халаты и маски.

Шить маски в этом году не пробовал только ленивый. Но иногда в закупках встречались удивительные компании. Например, ООО «Завод судовой светотехники «Маяк» или «Агроторговый дом».

Вообще в закупке может участвовать любая компания или индивидуальный предприниматель, если может соответствовать требованиям. В лотах, которые мы просмотрели, довольно много победителей ИП. Но чаще все же — это организации. Например, ижевская компания ООО «Гамма». Это предприятие заключило целых пять контрактов из нашего списка. Судя по открытым данным, «Гамма» на 100% принадлежит ООО «Медицинская компания стандарт». Система Sbis показывает, что за шесть лет работы у предприятия заключено больше шести тысяч госконтрактов.

По два контракта на поставки масок в южноуральские ведомства у питерского ООО «Единое национальное объединение труда», которое занимается производством и торговлей медицинскими изделиями, и ивановского ООО «Кинтекс».

Что еще закупают ведомства

Одноразовые маски — не единственные меры защиты, которые закупают наши ведомства. Это и рециркуляторы, и перчатки, и салфетки. Еще весной Роспотребнадзор утвердил требования к организациям и ИП в период режима повышенной готовности, который по-прежнему действует в области. Предприятия должны обеспечить максимальную защиту для сотрудников: измерять на входе температуру и обрабатывать руки, информировать работников, проветривать и обрабатывать помещение, установить места для обработки рук антисептиком, бактерицидные излучатели для обеззараживания воздуха и… обеспечить пятидневный запас масок.

За несоблюдение санитарно-эпидемиологических норм в Челябинске уже начали приостанавливать работу компаний. На первый раз несколько парикмахерских и магазинов закрыли на 2-14 суток. Часть из них уже снова работает. Еще девять дел направлено в суд на рассмотрение.

Наказывают предприятия по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». В основном это отсутствие масок, антисептиков, обеззараживающего оборудования и пр. Санкции статьи помимо административного приостановления деятельности от двух до 90 суток предусматривают штрафы для должностных лиц и ИП — от 50 тыс. до 150 тыс. руб., для юридических — от 200 тыс. до 500 тыс. руб. Обычных людей, которые не носят маски в транспорте и общественных местах, тоже могут оштрафовать по ст. 20.6.1 КоАП на сумму от одной до 30 тысяч руб.

С 28 октября в России действует масочный режим. Если госучреждения закупают маски за счет бюджета, то обычным предприятиям приходится выкручиваться самостоятельно. КП-Челябинск, к примеру, полностью обеспечивает своих сотрудников масками, в редакции есть бактерицидные рециркуляторы, антисептики и салфетки. А ваша компания выдает средства защиты или вы покупаете сами?

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