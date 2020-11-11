Как оплатить за газ через мобильный телефон и не выходя из дома: задай вопрос специалисту

Пандемия внесла свои коррективы: южноуральцам. а особенно пенсионерам, советуют оставаться дома и не посещать места массового скопления людей. Как же быть, когда нужно оплатить квитанцию за газ или заказать услугу опломбировки счетчика. Теперь это все можно делать удаленно. Абоненты «НОВАТЭК-Челябинск» не выходя из дома могут заключить новые договоры, воспользоваться множеством полезных функций личного кабинета и передать показания без регистрации на сайте. Как это работает?

На вопросы южноуральцев ответит начальник управления по работе с населением компании «НОВАТЭК-Челябинск» Вера Мосеева.

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Напомним, в компании «НОВАТЭК-Челябинск» работает и контакт-центр (в будни — с .08.00 до 20.00, в выходные — с 09.00 до 14.00, где принимаются все звонки от граждан. Звонок по номеру 8-800-700-8074 бесплатный.

Официальный сайт компании «НОВАТЭК-Челябинск»: novatek74.ru.

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