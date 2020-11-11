Засветились во второй раз: на новогоднюю иллюминацию в центре Челябинска потратят почти 62 млн рублей

Город украсят световыми арт-объектами. Фото: администрация города

Новогодняя иллюминация в Челябинске обойдется бюджету города в 61 628,6 рублей. Подсветкой деревьев, арт-объектов в центре города и монтажом гирлянд займется ООО «Омега» — компания стала единственным участником тендера.

Подсветка деревьев и гирлянды появятся на площади Революции, Алом поле, в сквере «Семьи», на Тернопольской, Театральной площади, у кинотеатра «Родина», на Труда у памятника Прокофьеву и у памятника Курчатову, на проспекте Ленина. Большая часть работ должна быть закончена к 1 декабря. Монтаж световой люстры на Театральной площади, елки из шаров на Алом поле и арт-лампы у Публичной библиотеки также планируется закончить к этому сроку. По ряду работ предусмотрен срок до 10 декабря — это касается в том числе арт-объекта на набережной и украшения улицы Воровского.

Люстру установят перед драмтеатром. Фото: администрация города

Деревья в центре Челябинска подсветят. Фото: администрация города

Санкт-петербургская «Компания Омега» — одна из компаний, занимавшаяся установкой иллюминации на 600 млн рублей в прошлом году. Тогда вертикальные лампы на фонарных столбах в виде триколора напомнили горожанам кварцевые лампы.

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