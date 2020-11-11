Константин Болдырев: «Ипотека может быть выгодной и комфортной»

Благодарим всех, кто принял участие в мероприятии, и публикуем самые актуальные вопросы и полученные на них ответы.

— В мае было объявлено о господдержке ипотечных заемщиков, покупающих квартиры в новостройках. Эта программа еще работает? Какие есть прогнозы в связи с ее отменой?

— Программа субсидирования процентной ставки для покупателей нового жилья — «Господдержка 2020» — продлена до июля следующего года. Ее популярность объяснима: рекордно низкие ставки от 6,5% годовых. Объектом выступает жилье в новостройках при первоначальном взносе в 15%, заемщиком может выступить любой гражданина РФ, независимо от семейного положения, возраста и социального статуса.

Не могу не отметить и программу «Семейная ипотека». Ставки здесь начинаются от 4,7% годовых, а участвовать могут семьи, в которых до декабря 2022 года родится второй или последующий ребенок. Первоначальный взнос — от 15%, максимальная сумма составляет 6 миллионов рублей на срок до 30 лет.

Сегодня по программам с льготными ставками и участием государства мы оформляем до половины всех ипотечных кредитов. За 9 месяцев года банк выдал жителям Челябинской области более 800 миллионов рублей. Это почти в 4 раза выше аналогичного показателя прошлого года. Суммарный ипотечный портфель банка в регионе превысил 1,6 миллиарда, удвоившись за год.

Люди доверяют: до половины льготных ипотечных кредитов оформляется в «Открытии»

— Почему могут не дать ипотеку? Чем руководствуется банк?

— Банк традиционно использует в своей работе скоринговую систему оценки потенциального клиента. Это подробная анкета, примерно одинаковая у всех банков, которая содержит достаточно много данных о потенциальном заемщике.

Второй используемый сегодня инструмент — анализ кредитной истории клиента. При принятии решения банк руководствуется как минимум двумя основными параметрами — уровень дохода клиента и положительная кредитная история. Остальные факторы лишь уточняют принятое решение и способны дополнить общую оценку потенциального заемщика.

Если детализировать требования к ипотечному заемщику: минимальный возраст 18 лет и максимальный — 70, общий трудовой стаж не менее года (на последнем месте работы — не менее 3 месяцев).

— Я получаю зарплату на карту Вашего банка. Скажите, есть ли какие-то льготы для меня при оформлении ипотеки?

— ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» предлагает льготные условия ипотечного кредитования для держателей зарплатных карт, среди которых немало представителей предприятий из бюджетной сферы. Такие клиенты могут получить целевой кредит дешевле, быстрее и проще, а размер минимального первоначального взноса для них — от 10%. Средства в счет погашения кредита будут автоматически списываться с зарплатной карты, что максимально упростит обслуживание займа.

— Мы — молодая семья. Собираемся купить 1-комнатную квартиру в новом доме при помощи ипотеки. С чего начать? Каких ошибок стоит избегать ипотечным заемщикам?

— Как я уже говорил, стоит внимательно рассмотреть программы с господдержкой. «Семейная ипотека» со ставкой от 4,7% годовых — сегодня одно из наиболее выгодных предложений. Если по каким-то причинам это предложение не подходит, то я бы советовал записаться на встречу со специалистами банка и выбрать оптимальный вариант.

Чтобы избежать ошибок, необходимо тщательно изучить все условия кредитования: обратить внимание не только на ставку, но и на все расходы, которые возможны при оформлении сделки. В банке «Открытие» нет скрытых комиссий, сотрудник подробно расскажет вам все условия кредитования и подберет комфортные условия.

Семейная ипотека — одна из самых выгодных программ для молодых семей

— В «Открытии» выдают ипотеку с использованием материнского капитала в качестве первоначального взноса?

— У нас есть программы кредитования «Квартира + материнский капитал», «Новостройка + материнский капитал». В качестве первоначального взноса клиент оплачивает всего 15% от стоимости квартиры из собственных средств. Сам материнский капитал, не учитывается как первоначальный взнос, им можно погасить часть долга сразу после получения кредита, уменьшив либо срок кредита, либо ежемесячный платеж.

— При погашении жилищного кредита средствами материнского капитала куда идет эта сумма по договорам Банка — на погашение основного долга или на сокращение ежемесячных выплат?

— В данной ситуации клиент самостоятельно выбирает, уменьшить срок кредита или сократить ежемесячный платеж. Каждый случай индивидуален, нужно посчитать и решить, что выгоднее именно вам.

— Можно ли не страховать ипотеку?

— По законодательству РФ страхование объекта недвижимости является обязательным при приобретении жилья в ипотеку. Страхование жизни/здоровья и титульное страхование (право собственности на жилье) для вторичного жилья является добровольным, за отказ от страхования существует надбавка к действующей ставке в размере 2% за каждый риск. Поверьте, иногда стоимость страхования гораздо ниже переплаты по процентам. К тому же, мы всегда стараемся объяснить клиентам, что страхование позволяет минимизировать их риск. Клиент может обратится в любую страховую компанию, входящую в перечень аккредитованных, — информация об этом представлена на сайте банка «Открытие».

— Возможно ли погасить ипотеку досрочно?

— Досрочное — полное или частичное — гашение ипотечного кредита осуществляется на любом этапе, без каких-либо мораториев и комиссий. Его можно сделать в личном кабинете на сайте банка. Никакие штрафы и комиссии при этом так же не взимаются.

И я даже бы расширил вопрос. Не лишним будет иногда изучать кредитные программы банков и сверять предлагаемые ставки с текущей по вашему договору. Например, сейчас наиболее удачное время для рефинансирования своих кредитов, которые были оформлены два года назад и ранее. Сегодня ставки по программе рефинансирования ипотеки начинаются в «Открытии» от 7,8% годовых, что на 2-3 процентных пункта ниже ставок, которые были 2-3 года назад.

ПАО Банк «ФК Открытие». Генеральная лицензия Банка России № 2209 от 24.11.2014.

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