«Она терпела, жалуясь сестрам и соседкам»: в Челябинской области убийцу многодетной матери приговорили к трем годам колонии

В Златоусте вынесли приговор убийце Светланы Сергеевой. Фото: vk.com

Златоустовский городской суд вынес приговор Дмитрию Сергееву, убившему свою 26-летнюю супругу Светлану. Его приговорили к трем годам колонии строгого режима, сообщает пресс-служба суда.

Дмитрию Сергееву предъявили обвинения по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть» (ст. 111 УК РФ). В прениях прокурор попросил переквалифицировать преступления на более мягкое «Причинение вреда по неосторожности» (ст. 108 УК РФ), рассказала представитель потерпевшей стороны, депутат ЗСО Ольга Мухометьярова.

— Мы и следствие сделали все возможное, но суд учитывал смягчающие обстоятельства — явку с повинной, помощь следствию, маленького ребенка на иждивении. Версию Дмитрия Сергеева , что он оказывал первую помощь, в результате чего на теле Светланы множественные ссадины и кровоподтеки, подтвердили эксперты, — объяснила Ольга Мухометьярова КП-Челябинск.

Народный избранник считает, что домашние насилие в России уже стало нормой.

— Печально то, что через два года рецидивист выйдет на свободу. До сегодняшнего дня Дима восемь раз привлекался к уголовной ответственности за кражи и угоны. Светлана стала его жертвой, которую он регулярно бил. Она терпела, жалуясь сестрам и соседкам. Страшно. Все очень страшно, — добавила Ольга Мухометьярова.

Трагедия случилась в сентябре 2019 года. По версии следствия, виновный нанес жене несколько ударов, после которых она скончалась. Трое детей остались без матери, их забрали бабушка и дедушка.

Отметим, что дело возбудили только после шумихи в СМИ. Сначала эксперты говорили, что женщина умерла от инфаркта за три часа до прихода мужа. Да и сам Дмитрий признался следователям в том, что был пьян в ту ночь и просто пытался разбудить Светлану. Тем не менее, родственники говорят, что он поднимал руку на жену.

— Плохо они жили. Он скандалил, однажды руку ей сломал. В полицию Света не обращалась. Она растила двоих детей от первого брака. Накануне трагедии она мне говорила, что устала от такой жизни и написала ему сообщение: «Собрала твои вещи, уходи», — поделились родственница Светланы.

Родные, не поверив в версию с инфарктом, заявили, что готовы на эксгумацию трупа, лишь бы убийца понес наказание.

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