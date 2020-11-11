Мы собрали последние новости по коронавирусу в Челябинской области на 12 ноября Фото: Валентина ВАГАНОВА

Эпидемия коронавируса в Челябинской области и не думает стихать. На утро 12 ноября минздрав зарегистрировал 197 новых случаев заражения коронавирусом. Всего у 22 274 жителей региона нашли COVID-19.

За день выздоровело 146 пациентов. С начала пандемии в области коронавирусом переболели 15 864 человека.

Инфографика: yandex.ru/covid19/stat

За день умерли восемь зараженных. У четверых пациентов причиной смерти стал COVID-19:

— пациентка, 64 года;

— пациентка, 72 года;

— пациент, 70 лет;

— пациент, 67 лет.

Еще у четверых зараженных были другие тяжелые заболевания:

— пациентка, 84 года: постинфарктный кардиосклероз, легочно-сердечная недостаточность;

— пациентка, 50 лет: красная волчанка с поражением почек, хроническая почечная недостаточность;

— пациент, 61 год: гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца, легочно-сердечная недостаточность;

— пациентка, 87 лет: хроническая обструктивная болезнь легких, диффузный кардиосклероз.

Инфографика: коронавирус74.рф

В Челябинске умерла врач-педиатор с коронавирусом

В среду, 11 ноября, в Челябинске на 60 году жизни скончалась врач-педиатр Валентина Глинкина. У нее диагностировали коронавирус.

— Коллектив детской городской клинической поликлиники № 1 скорбит в связи с безвременной кончиной своего сотрудника Валентины Николаевны Глинкиной, которой не стало в понедельник, 9 ноября, — сообщили в горздраве.

Валентина Глинкина долго работала в поликлинике № 3. Последние годы жизни она была школьным врачом детской городской поликлиники № 1.

В 40 аптеках Челябинска бесплатно измерят сатурацию: публикуем полный список адресов

В государственные аптеки Челябинска завезли пульсоксиметры, которые измеряют уровень насыщенности крови кислородом, или сатурацию. Где можно провериться, КП-Челябинск рассказала заместитель директора «Областного аптечного склада» Наталья Денисова.

В Центральном и Калининском районах по восемь пульсоксиметров. В Курчатовском районе всего три прибора, а в Тракторозаводском — пять. Полный список адресов можно узнать здесь.

Дефицит витамина D в аптеках

Челябинцы столкнулись с очередным дефицитом, на этот раз пропали препараты с витамином D. Возможно, это связано с заявлением британских ученых о том, что люди с низким уровнем этого витамина хуже переносят коронавирус. А может, запасаясь противовирусными лекарствами и антибиотиками, покупатели захватили и витамины (лишними не будут).

— Сказать, что люди без дефицита витамина D в организме не болеют коронавирусом, я точно не могу, — сказала заведующая терапевтическим отделением Челябинской областной клинической больницы № 2 Ольга Гузь. — Но в клинических рекомендациях у нас прописано, что витамин D пить необходимо. И для профилактики заболевания коронавирусом, и в лечении — он есть везде.

Ольга Гузь отметила, что дозы витамина D, которая свободна продается в аптеках, вполне хватит для профилактики. А увеличивать ее стоит только по рекомендации врача.

Натянул на подбородок: пассажир рейса Москва-Челябинск упорно отказывался надевать маску

Несмотря на всеобщий масочный режим, некоторые игнорируют это требование. Более того, даже пытаются доказать неэффективность ношения медицинской маски. Так пассажир авиарейса Москва-Челябинск упорно отказывался надевать средство защиты.

Мужчина согласился только натянуть маску на подбородок. Фото: читательница КП-Челябинск

— Летели из московского Внуково в Челябинск в ночь на 11-е ноября. Стюардессы внимательно следили, чтобы у всех была надеты маски и надеты правильно — на нос. У кого не было, делали замечание. Один мужчина, сидевший в середине самолета, упорно отказывался надевать маску, заявив, что она неэффективна, обещал показать отрицательный тест. Две стюардессы уговаривали его надеть маску, указывая на правила. Все максимально вежливо, даже удивительно, насколько девочки терпеливые, — рассказала читательница КП-Челябинск Ирина.

Когда упрямому пассажиру пригрозили полицией, он все-таки натянул маску на подбородок.

— Потом ему еще замечание подходили делали. Видимо, не стали связываться. Мы летели из Турции с пересадкой в Москве. В Турции все на улицах и везде в масках ходят. По возвращению у меня шок был, — добавила Ирина.

Также на посадке и высадке пассажиров садили в автобус, где совсем не было место для социальной дистанции.

Вот так перевозили пассажиров самолета на посадку. Фото: читательница КП-Челябинск

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 12 ноября.

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