Южноуральские фермеры вошли в состав участников национального конкурса «Вкусы России» от Челябинской области

Изготовители фермерских сыров, тушенки из гусиного мяса, вареников, подсолнечного масла и квашеной капусты по оригинальным рецептам — южноуральские производители продуктов питания вошли в число участников Первого национального конкурса региональных брендов продуктов питания «Вкусы России». Регистрация уже завершилась, от Челябинской области приняты заявки семи производителей продуктов питания.

С 10 по 30 ноября пройдет оценка заявок, а 19 ноября начнется народное голосование на официальном сайте конкурса.

В конкурсе будут участвовать ООО «Перспектива» («Брединское масло»), номинация «Вкусное рядом», кооператив «ГусАр» из Аргаяшского района (гусиная тушенка), номинация «Из нашей деревни», «Петровские соленья» из Красноармейского района, номинация «Вкусное рядом», сельхозкооператив «Уральское подворье» из Агаповского района, номинация «Попробуй, полюбишь». Среди участников — три производителя сыров: «Краснопольский сыровар» — номинация «Вкусное рядом», сыроварня «Известная» (село Сыростан), и «Султановская сыроварня» — номинация «Из нашей деревни».

Как отметил заместитель Министра сельского хозяйства Челябинской области Александр Раевский, в текущем году в рамках всероссийской выставки «Золотая осень» не проводился дегустационный конкурс из-за онлайн формата, а значит, южноуральские производители не смогли представить свои качественные продукты на федеральном уровне. Тем не менее, возможность заявить о себе появилась с подачи федерального минсельхоза, который объявил конкурс «Вкусы России».

Участие в национальном конкурсе сразу трех производителей сыров говорит об интенсивном развитии сыроварения в Челябинской области. И хотя целевой государственной поддержки для этой отрасли не предусмотрено, крестьянские фермерские хозяйства, которые занимаются производством сыров, используют другие виды поддержки, в том числе грантовую. На региональном уровне действует более 20 видов финансовой поддержки аграриев, компенсируются затраты на приобретение сельхозтехники.

— По итогам текущего года только на гранты малым формам хозяйствования мы выделили 195 миллионов рублей, и в общей сложности эту поддержку получило 51 крестьянское фермерское хозяйство, — сообщил на недавней онлайн пресс-конференции в редакции газеты «Аргументы и факты — Челябинск» замминистра сельского хозяйства региона Александр Раевский. — Достаточно сказать, что широко сыры были представлены в рамках областной выставки-ярмарки «АГРО 2020». На самом деле, это тот продукт, который интересен для покупателя, и то разнообразие, которое появилось на сегодняшний день в Челябинской области, позволяет надеяться на положительную динамику развития этой отрасли.

Несмотря на трудности, которые обсуждались сыроварами на онлайн пресс-конференции, производство сыров в регионе идет в гору. Как посетовал руководитель компании «Сырные сомелье» Павел Ильин, пока нет инфраструктуры для сыроварения: это почвенно-климатические особенности, которые позволяют делать свой вкусный сыр. Нужно, чтобы молоко для сыра можно было купить здесь.

Главная проблема — нехватка качественного молока — сырья для производства сыра — решается в том числе за счет собственного разведения молочных животных.

— В прошлом году, когда закончилось козье молоко, мы ездили за тысячу километров за ним в Татарстан, — рассказал владелец сыроварни «ИзвестнАя» Денис Назаров. — Потому что у нас обязательства перед торговыми сетями. Мы пришли к тому, чтобы построить свою козью ферму. Она скоро будет запущена. Следом будет овечья и буйволиная ферма. По коровам мы будем заниматься через механизм кооперативного взаимодействия с производителями, фермами, будем улучшать их качество, доводить их до идеально нужного нам состояния.