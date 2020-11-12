Международным стандартам соответствуют: нефтепроводчики провели аудит систем менеджмента

Системы менеджмента АО «Транснефть — Урал» в области охраны труда, экологии и энергосбережения отвечают требованиям международных стандартов — к такому выводу пришли эксперты, проведшие внешний аудит в аппарате управления Челябинского нефтепроводного управления (НУ) и на одном из крупных производственных объектов — линейной производственно-диспетчерской станции «Челябинск».

«Широкая, системная и планомерная» — именно так аудиторы охарактеризовали работу, которая ведется на предприятии в области охраны труда. Закономерно, что реализуемые мероприятия показывают высокую эффективность.

Эксперты подтвердили, что «Транснефть — Урал» в сфере энергоменеджмента выполняет целевые показатели потребления топливно-энергетических ресурсов, при этом главный вклад в снижение энергопотребления вносит оптимизация режимов перекачки нефти и нефтепродуктов.

АО «Транснефть — Урал» успешно реализует и природоохранные мероприятия: в частности, на постоянной основе осуществляет искусственное воспроизводство водных биологических ресурсов в регионах присутствия.

Эксперты подтвердили результативность систем менеджмента предприятия и соответствие СЭМ действующему стандарту ISO 14001:2015, а также выдали предварительное заключение о выдаче сертификатов соответствия СУОТ и СЭнМ требованиям новых стандартов ISO 45001:2018 и ISO 50001:2018. Помимо этого, аудиторы отметили высокий уровень профессионализма работников аппарата управления АО «Транснефть — Урал» и Челябинского НУ, принимавших участие в аудите, и качество оформления документации по переходу к новым стандартам.

В связи с вводом в действие новых международных стандартов ISO 45001:2018 и ISO 50001:2018 особое внимание было уделено выполнению Плана мероприятий по переходу к новым стандартам, в том числе обучению внутренних аудиторов, планированию и проведению аудитов, анализу их результатов руководством предприятия. Активно проводилось интервьюирование персонала.

Системы менеджмента являются неотъемлемой частью общей системы управления АО «Транснефть — Урал», их функционирование и соответствие требованиям стандартов контролируется в течение года в рамках внутренних аудитов, результаты которых оценивает Координационный совет акционерного общества.

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