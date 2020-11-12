«Мама и дочка угорели бы!»: в Магнитогорске двое полицейских спасли стариков, инвалида и ребенка из горящего дома

Леонид Тимаков и Александр Акст не стали ждать пожарных и вбежали в горящее здание. Фото: пресс-служба МВД Челябинской области

В Магнитогорске в ночь на 11 ноября загорелась квартира в доме № 60 по улице Чайковского. К счастью, дым вовремя заметили патрульные полицейские Леонид Тимаков и Александр Акст и, не дожидаясь пожарных, вошли в горящее здание.

— Вбежав на третий этаж, мы постучали в дверь квартиры, из которой шел дым. В ней оказались пожилые люди, один из которых — инвалид. Мы вывели их на улицу и вернулись в подъезд, — рассказали полицейские.

Из соседней квартиры вывели пенсионерку, которая нуждалась в помощи, и ее спящую внучку. Девочку закутали в одеяло и посадили в машину, чтобы она не замерзла до приезда скорой.

Ночью в Магнитогорске загорелась квартира в трехэтажном здании. Фото: пресс-служба МВД Челябинской области

Женщина не может сдержать слез, вспоминая прошлую ночь. Она говорит, что не знает, каким был бы исход, если бы не стражи порядка. Ее дочь тоже поблагодарила Леонида Тимакова и Александра Акста за спасение.

— Хочется выразить огромную благодарность ребятам полицейским, которые проходили мимо и увидели дым, в этот вечер моя восьмилетняя дочка поехала к маме с ночевкой, ребята вытащили ее сонную, все с ней и мамой хорошо, никто из соседей не пострадал! Но если бы не ребята, моя мама и доча угорели бы! — написала женщина в соцсетях.

Фото: пресс-служба МВД Челябинской области

Леонид Тимаков и Александр Акст служат в полиции с 2017 года. С тех пор они стали коллегами и верными друзьями. А на вопрос о том, считают ли они это подвигом, скромно отвечают: «Работа такая — помогать людям».

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