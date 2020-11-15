«Я больше люблю механику»: школьник из Челябинской области стал победителем Всероссийского конкурса сочинений

Михаил Шаимов стал одним из лучших во Всероссийском конкурсе сочинений. Фото: пресс-служба министерства образования и науки Челябинской области

Девятиклассник из чебаркульской школы №7 Михаил Шаимов стал победителем Всероссийского конкурса сочинений 2020. В прошлом году он тоже вошел в число лидеров. Его произведение под названием «Не закрывайте в детство дверь» попало в сотню лучших.

Максимальные баллы (более 52 из 60) набрали ученики из 59 регионов России.

— Мое сочинение по книге Чингиза Айтматова «Белый пароход», которой в этом году исполнилось 50 лет, — рассказал КП-Челябинск Михаил. — Я хотел сказать этим сочинением то, что в детстве откладываются самые интересные моменты, которые мы будем обязательно вспоминать в будущем.

Любимая книгу у Михаила «Робинзон Крузо», а из современных авторов он читает Эдуарда Веркина, Евгения Рудашевского.

Тем не менее, Михаил не планирует связывать свою жизнь с литературой. Правда, с вузом и специальностью он еще не определился, но собирается поступать в Челябинске.

— Я хочу связать свою жизнь с машинами, — признался старшеклассник. — Мне говорят: «Ты хорошо пишешь, иди в журналистику». Но это просто мое хобби. Я больше люблю механику.

Кстати, свободного времени у школьника не так много из-за второго увлечения. Он занимается лыжным спортом и упорно тренируется, чтобы получить в этом году первый взрослый разряд.

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