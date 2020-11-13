Рубль со дна Эльбрус Нигматуллин и Иван Ургант поднимали вместе. Фото: Эльбрус Нигматуллин / Vk.com

Самый сильный человек России, уроженец Челябинской области Эльбрус Нигматуллин 13 ноября в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале «сдвинул» с места мавзолей Ленина, а Дональда Трампа — с поста президента США. Но поднять со дна курс рубля ему не удалось даже с помощью ведущего программы Ивана Урганта. Вытягивали вдвоем канатом.

Приглашение на съемки Эльбрус Нигматуллин получил после того, как установил очередной рекорд по силовому экстриму. В аэропорту Уфы силач сдвинул с места и протащил на 25 метров 36-тонный самолет. Иван Ургант пошутил в эфире, что остановился стронгмен только потому, что Boeing начал взлетать.

— Скажите, а если уже подбегаете к остановке, а автобус уже уходит, можете его немножечко придержать? — спросил Ургант у челябинца. — Вы уже двигали сухогрузы, трамваи…

— Поезда, дом, а потом перешел на животных (стронгмен удерживал двух скачущих в разные стороны лошадей руками и поднимал верблюда. — Прим. автора) руками, — продолжил Эльбрус Нигматуллин.

После очередного рекорда челябинского силача пригласили на Первый канал. Фото: Эльбрус Нигматуллин / Vk.com

Но Иван Ургант придумал для стронгмена свое юмористические испытание. Сказал, что есть вещи, которые без помощи Нигматуллина с места не сдвинуть.

Ведущему Эльбрус Нигматуллин рассказал, что перед каждым новым рекордом он на листе бумаги просчитывает его как физическую задачку. Фото: Эльбрус Нигматуллин / Vk.com

Стронгмен поразил Урганта силовыми способностями. Фото: Эльбрус Нигматуллин / Vk.com

— Мы их там зацепили, а канат у нас здесь, — объяснил условия ведущий. — Я уверен, что вам это под силу. Тяните аккуратненько, это тяжело.

Силач с заданием справился. Но частично.

— Впечатления от съемок шоу и Ивана Урганта самые наилучшие, — поделился впечатлениями с КП-Челябинск Эльбрус Нигматуллин. — Сдвинул Трампа и мавзолеи Ленина. Курс рубля поднять пока не удалось.

Напомним, Эльбрус Нигматуллин родился в Аргаяшском районе Челябинской области. Он является самым сильным человеком России. Спортсмен установил несколько рекордов, занесенных в Книгу рекордов Гиннеса. В феврале стронгмен перебрался на ПМЖ в Башкортостан.

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