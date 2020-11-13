Власти объяснили, куда пропали дешевые лекарства в Челябинской области

Производители начали поднимать цены Фото: Ирина ГОЛЛАЙ

Челябинцы жалуются, что не могут купить лекарства в аптеках, а те, что есть — намного дороже, чем раньше. Сегодня, 13 ноября, на брифинге власти и медики рассказали, что происходит.

— Никакого роста цен на 300-400% на лекарства, которые входят в перечень жизненно-важных, нет. Есть предельная наценка аптек, которую нельзя превышать. Ситуация мониторится антимонопольной службой и минздравом, — объяснила первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт. — За ценами на остальные препараты также следим.

Как рассказал генеральный директор АО «Областной аптечный склад» Андрей Князев, большая часть препаратов для лечения ковида входит в перечень жизненно-важных. Как, кстати, и парацетамол, который из-за пандемии оказался в дефиците.

— Когда говорят о росте цен, чаще всего сравнивают некорректно: импортное лекарство с российским, разные дозировки, разные производители, — сказал Андрей Князев. — Выяснили, что «Парацетамол» подорожал, но не «намного», как писали СМИ. Это просто был препарат другого производителя. Повышают цены на лекарства сами фармзаводы и регистрируют их в реестре жизненно-важных по новой стоимости.

Недовольны горожане и дефицитом лекарств в аптеках. Как объяснила Ирина Гехт, эта проблема по всей стране.

— Не было никогда такого, чтобы мы ждали заказы по 2-2,5 недели, всегда был запас. Например, ситуация с «Коронавиром» экстренно решена. Будем мониторить ситуацию, — добавила Гехт.

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