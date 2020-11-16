В Челябинске выставят на аукцион участок бывшего поста ГАИ

За снос здания город готов заплатить не больше 3,5 млн рублей. Фото: Алексей Мызгин

Здания на въездах в Челябинске давно режут глаз. Раньше на этих местах были посты ГИБДД и полиции. Удобные места для контроля въезжающих в город сейчас никому не нужны — полуразрушенные и заброшенные помещения давно не используются. Снести одно из них решили в мэрии Челябинска, объявив торги на 3,5 млн рублей.

Снести дом нужно будет за 15 дней. Фото: Алексей Мызгин

Итоги торгов будут объявлены со дня на день. Выигравшему подрядчику нужно будет за две недели демонтировать двухэтажное здание площадью 118,3 кв. м., колонны, убрать металлическую дверь, стальные окна и вывести весь мусор.

Пост на пути из Екатеринбурга пообещали пока не трогать. Фото: архив

— Здание признано аварийным — его будут сносить. После демонтажа здания, земельный участок будет выставлен на аукцион, — уточнили в пресс-службе администрации Челябинска.

Всего в мэрии назвали шесть недействующих зданий-постов Фото: Сергей Чуркин

Такие же здания-заброшенки есть еще на пяти въездах в город. Как уточнили в мэрии, два поста — в сторону Кургана и Екатеринбурга — сносить не будут. По остальным проводится экспертиза, после чего будет принято решение. Главный архитектор Челябинска Павел Крутолапов сообщил КП-Челябинск, что строительство каких-либо объектов на их месте не предусмотрено.

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