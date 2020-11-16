Такой бензин нам нужен: расплачивайся дистанционно, заботься о своем здоровье, кошельке, и о «здоровье» своего авто

Сначала о собственном опыте. Этим летом «заблудился» на окраине одного из городов Челябинской области. Даже запаниковал. Вся беда в том, что лампочка, показывающая минимальный уровень топлива, горела уже давно. Не хотелось застрять в горах недалеко от городских построек, и тем более гнать на авось с почти пустым баком на первую попавшуюся заправку. Печальный опыт заправки на «непонятных» АЗС уже был (двигатель просто отказался работать, машина «плевалась», дергалась и доехала до сервиса «на честном слове») … На помощь пришел приятель. Достал свой смартфон. Подключил навигатор и там же показал приложение «Яндекс.Заправки». Электронный помощник («Яндекс.Навигатор») показал кратчайшую дорогу до ближайшей сетевой заправки, направив меня до АЗС «Башнефть». Спасение пришло, откуда не знал. По незнакомым улочкам без проблем доехал до заправки. Раз уже «Яндекс.Заправки» до «Башнефти» довел, то и здесь меня не бросил и не оставил без внимания.

ОСТАВАЙТЕСЬ В МАШИНЕ

Оказалось, что расплатиться можно и бесконтактным способом, стоя прямо у колонки. Можно установить специальное приложение «Яндекс.Заправки» (или зайти через «Яндекс.Навигатор»), привязать сюда банковскую карту, ввести промокод (раздел «Скидки и бонусы»). Приложение начнет работать в вашем смартфоне и само покажет и направит вас ближайшую АЗС, в том числе и на заправку «Башнефть».

Приятель «наткнулся» на такую штуку еще весной в разгар пандемии. Говорит, что устал толкаться на заправке и около кассы. Что не говори, санитарная безопасность и вчера, и сегодня превыше всего. А тут мелькнула информация о таком «волшебном» приложении.

Словом, начал пробовать сам. Не сразу, но все освоил. «Яндекс» доводит меня до ближайшей АЗС, в приложении указываю номер колонки, вид топлива, сумму, нажимаю «оплатить». Заправляю. На телефон приходит электронный чек об оплате. Это куда проще, чем разучить, например, какую-нибудь компьютерную игрушку. Но, если в сети с тебя могут попросить деньги, то в «Яндекс.Заправки», наоборот, скидки дадут — выгода по промокоду. Скидка доходит даже до двух рублей за литр! Проверено на себе. Рекомендую. А если на АЗС вас заправляет работник станции, то из авто и выходить не придется. Приложение выдаст картинку с надписью «Оставайтесь в машине, заправка сейчас начнется». И далее подскажет алгоритм действий.

Один из постоянных спикеров «Комсомольской правды», эколог Алексей Филатов, автолюбитель с 30-летним стажем, также поделился своим опытом «электронной заправки»:

— Не сразу, но освоил этот способ заправки своего авто. Приятно, что приложение сразу выдает размер скидки. На экране смартфона в режиме реального времени показывается заполнение бака на указанную сумму. А после заправки приходит информация о том, сколько ты залил топлива и сколько сэкономил. Вполне комфортно. Без лишней беготни, ожиданий и толкучки. Кстати, на первую заправку по приложению также получил дополнительную скидку. У приятеля есть еще карта лояльности. Туда капают баллы, которые можно использовать для покупки топлива или товаров на АЗС.

Очевидно, что бесконтактная, дистанционная оплата топлива, в том числе, и на АЗС «Башнефть» становится все популярнее (для справки: ПАО АНК «Башнефть» — вертикально-интегрированная нефтяная компания, входит в состав ПАО «НК «Роснефть»).

КОНТРОЛЬ И ЭКОНОМИЯ

Кстати, выгодные тарифы, равно как и гарантированное высокое качество топлива и обслуживания на АЗС «Башнефти» доступны при использовании «РН-карт», позволяющих корпоративным клиентам приобретать бензин и дизельное топливо по безналичному расчету.

По словам директора южноуральского завода мини-тракторов Владимира Андрющенко, такая система используется на его предприятии уже несколько лет.

— У наших водителей постоянные, в том числе и дальние, командировки. Траты нужно четко контролировать. «РН-карты» — прекрасная возможность для контроля. В режиме реального времени видно, на какую сумму и где водитель заправляется. Наши специалисты через личный кабинет могут установить лимит, если нужно. Или, наоборот, увеличить сумму на карте, — отмечает Владимир Андрющенко.

К слову, мобильное приложение «РН-карт» также позволяет расплачиваться без использование пластиковых карт. Даже если нет интернет-подключения, карта будет безотказно работать.

КАЧЕСТВО АВТО БЕРЕЖЕТ

Разумеется, хорошо, когда у тебя есть электронные помощники, которые экономят время, деньги и здоровье. Но не менее существенным оказывается и качество топлива на АЗС. Не так давно известный челябинский автоэксперт Артем Краснов в интервью нашему порталу отметил, что заправки время от времени проверяют контролирующие и надзорные органы.

— Полагаю, что крупным сетевым АЗС нет смысла заниматься недоливом и продавать некачественное топливо, — говорит Краснов. — И в последние годы многие крупные компании из-за серьезной конкуренции на рынке предприняли ряд шагов для того, чтобы в бак лилось топливо, которое соответствует ГОСТу и требованиям технического регламента Таможенного союза. Контроль качества топлива происходит на всех этапах — перед отправкой с нефтеперерабатывающего завода, на нефтебазах, перед сливом в резервуары на АЗС, на самой станции… Вместе с тем, сейчас крупные сетевые компании переходят, а многие уже перешли, на более высокие европейские стандарты качества топлива с улучшенными высокооктановыми марками. В современных марках авто после сгорания такого топлива нагара в отсеках мотора практически не образуется. Это и экологично, и продлевает ресурс двигателя.

БРЕНД КАК БАШКИРСКИЙ МЕД

Кстати, один из знакомых владельцев автосервиса Денис Искаков недавно сетовал на то, что к ним обращается довольно много водителей как раз с проблемами топливной системы и ДВС.

— Двигатели сейчас «заряженные», оснащенные электронными системами и требуют хорошего, высококачественного топлива. В ином случае готовьтесь потратиться на восстановление «боеспособности» его «лошадок». А это недешево — говорит Денис.

— Слышали что-нибудь про бензины и дизтопливо марок АИ-95-K5 «Евро 6», ATUM — 95 «Евро 6»?

— Да, конечно. Такую «горючку» сейчас можно залить на «Башнефти» в Башкирии. Сам пробовал 95-й «Евро 6». Очень даже здорово. Двигатель начал ровнее работать, тише. Это особенно чувствуется, когда сравниваешь с другим топливом. Сам не пробовал, но говорят, есть и высокооктановый АИ-100. Но это уже для форсированных двигателей. Кстати, среди современных марок и моделей авто таких уже немало.

Знаю, что в Башкирии производят очень хороший бензин. Это уже давно бренд. Кто-то сказал, что это, как башкирский мед. Соглашусь.

На одной из АЗС «Башнефть» в Челябинске мы также поинтересовались мнением водителей о качестве топлива.

— Я уже давно заправляюсь на АЗС этой сети. Уже больше 60 тысяч проехал на 95-м бензине. Только его заправляю. Недавно менял бензонасос. Заглянул в бак. Там все блестит. Все чистенько. Двигатель никогда не «подтраивал». Да и подешевле, чем на других заправках (Юрий, автомобиль «Нисан Алмера-Классик»).

— По душе бонусные программы и скидки. Знаю, что топливо производится в Башкирии на местных НПЗ. У меня брат работает в филиале АНК «Башнефть» — на Уфимском нефтеперерабатывающем заводе. Много рассказывал о производстве. Нефть компания сама добывает, сама перерабатывает. Завод современный. Говорит, что плохого бензина на выходе просто не получится (Артур, владелец автомобиля «Фольксваген-Пассат»).