В Челябинске умерли двое зараженных коронавирусом, эвакуированных во время взрыва кислородной станции Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области коронавирус нашли у 22 682 жителей. На раннее утро 14 ноября минздрав зарегистрировал 207 новых случаев.

За день выписали 122 пациента. С начала пандемии в регионе 16 027 человек переболели COVID-19.

Инфографика: коронавирус74.рф

За сутки умерли восемь зараженных. У двух мужчина (81 год, 83 года) коронавируса стал основной причиной смерти, у шестерых погибших были другие заболевания:

— пациент, 51 год: поражение почек, хроническая почечная недостаточность;

— пациентка, 72 года: хроническая обструктивная болезнь легких, шок;

— пациент, 67 лет: хроническая обструктивная болезнь легких, сахарный диабет с множественными осложнениями;

— пациент, 105 лет: мелкоочаговый кардиосклероз, гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца;

— пациент, 83 года: постинфарктный кардиосклероз, атеросклероз коронарных артерий, аорты;

— пациентка, 63 года: сахарный диабет с преимущественным поражением почек, гипертоническая болезнь.

Инфографика: yandex.ru/covid19/stat

Челябинцев пугают новым COVID-20

Читатели КП-Челябинск заметили в магазине на улице Братьев Кашириных интересное предупреждение, которое гласило: «Внимание!!! Вход только в маске. Covid 20».

COVID-20? О такой диковинке в новостях еще не говорили, поэтому журналист КП-Челябинск выяснила у врачей, насколько опасным стал коронавиурс за год.

— Любые вирусные агенты изменяются. Но коронавирус как раз такой представитель вирусов, который достаточно стабилен. И на данный момент мутации — всего лишь не более 1% от генома, как отмечают ученые, и они не влияют ни на течение инфекции, ни на тяжесть инфекции, — говорят специалисты. — Сказать, что вирус настолько изменится, что будет другой, таких данных нет.

Как говорится, стабильность — наше все.

Посетителей магазина в Челябинска запугивают COVID-20. Фото: читатель КП-Челябинск

Челябинец подарил 10 новых машин южноуральским врачам

В тяжелое время каждый помогает, как может. Вот и челябинец, оценив свои возможности, подарил врачам 10 новых машин «Нива» в комплектации люкс для службы неотложной помощи.

Заместитель министра здравоохранения Евгений Ванин сказал, что теперь медики смогут быстрее приехать на помощь пациентам, ведь большинство зараженных сейчас лечатся дома.

Подарок от мецената передадут городским больницам №1, 2, 8, 9, 11,15 Челябинска, ОКБ № 2 и № 3, центр охраны материнства и детства г. Магнитогорска, горбольнице №2 Миасса.

Власти объяснили, куда пропали дешевые лекарства в Челябинской области

Челябинцы возмущены повышением цен на лекарства. Время действительно не самое подходящее. Однако власти региона заявили, что никакого роста на жизненно-важные препараты нет. Есть только наценка аптек, на которую действуют ограничения. Минздрав и антимонопольная служба следят за их соблюдением.

А генеральный директор АО «Областной аптечный склад» Андрей Князев объяснил, что покупатели просто неправильно сравнивают цены.

— Когда говорят о росте цен, чаще всего сравнивают некорректно: импортное лекарство с российским, разные дозировки, разные производители, — сказал Андрей Князев. — Выяснили, что «Парацетамол» подорожал, но не «намного», как писали СМИ. Это просто был препарат другого производителя. Повышают цены на лекарства сами фармзаводы и регистрируют их в реестре жизненно-важных по новой стоимости.

Умерли два пациента, эвакуированные после взрыва в ковидном госпитале Челябинска

Большую часть пациентов, эвакуированных во время взрыва кислородной станции в Челябинске, уже выписали. К сожалению, двое зараженных все-таки скончались.

— Умер мужчина, который был переведен в областную клиническую больницу №3. Он находился в тяжелом состоянии. Еще одна погибшая пациентка была со злокачественным образованием, — сообщила первый вице-губернатор Ирина Гехт.

Большая часть эвакуированных — пациенты средней степени тяжести, шестеро находятся в утяжелим состоянии, еще четверо — в удовлетворительном. Динамики течения болезни в основном положительные.

В Минздраве озвучили причину смерти старейшего ветерана Челябинской области, лечившегося от коронавируса

Еще неделю назад, 6 ноября, умер 105-летний ветеран Михаил Резепин, лечившийся от коронавируса. В статистику он попал только вчера, 13 ноября. В Минздраве заявили, что коронавирус был сопутствующим заболеванием, основной причиной смерти стали мелкоочаговый кардиосклероз и гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца.

Госучреждения Челябинской области готовы тратить миллионы на медицинские маски

Маска уже стала обязательным аксессуаром для жителей Челябинской области. И чтобы соблюдать предписанные нормы, ведомства тратят миллионы на средства защиты.

Изучив сайт Госзакупок, журналист КП-Челябинск насчитала 1 234 137 одноразовых трехслойных масок и 54 463 респираторов, на которые ушло 5 016 312 рублей. Отметим, медучреждения в расчет не брали.

Самые крупные заказы делали «Газпром газораспределение Челябинск», ГУФСИН, прокуратура Челябинской области и Росреестр. И это только маски, а ведь есть еще рециркуляторы, перчатки и салфетки.

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 14 ноября.

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