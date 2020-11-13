Работает за троих: в районной больнице Курганской области зараженных коронавирусом лечит только один врач

Александр Забродин работает в «красной зоне», выполняет обязанности рентгенолога и принимает пациентов стационарно. Фото: Оперштаб Курганской области

В «красной зоне» Частоозерской районной больницы Курганской области работает только один врач Александр Забродин. И это не единственная его обязанность.

— Александр Геннадьевич берется абсолютно за всю работу, сейчас он переведен в должность участкового терапевта — принимает больных стационарно, потом идет к пациентам с коронавирусом, еще и выполняет работу рентгенолога. Нагрузка на нем очень большая. Если бы у нас было пять ставок для него, он бы и с пятью справился, — говорит исполняющий обязанности главврача Частоозерской ЦРБ Сергей Пименов.

За интенсивный труд коллеги прозвали Александра Забродина батарейкой. Кстати, рабочий день медика начинается в восемь утра и заканчивается в шесть вечера, конечно, не считая дежурств. Однако о своей работе сам Александр говорит скромно.

— Врачебный долг пересиливает боязнь заразиться коронавирусом. Есть люди намного старше меня, которые переносят болезнь тяжело, их нужно лечить. Значимость работы понимаю, конечно, ответственность. Будем и дальше спасать людей, — отметил Александр Забродин.

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