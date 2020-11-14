В Курганской области закупают видеокамеры, чтобы следить за очередями в поликлиниках

Теперь следить за работой врачей и правильной организацией можно будет удаленно. Фото: Коронавирус. Оперштаб Курганской области/vk.com

В Курганской области придумали, как контролировать ситуацию с очередями в поликлиниках. Для этого в коридорах установят камеры видеонаблюдения. Как сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом в регионе, закупка оборудования уже идет.

В ноябре в поликлиниках и больницах курганской области планируется смонтировать 96 камер. Они появятся в приемном покое Центральной районной больницы и в поликлиникам, принимающих пациентов с коронавирусом и признаками ОРВИ.

В оперштабе подчеркнули, что цель закупки — решение проблем с очередями. Она проводится по инициативе губернатора Курганской области Вадима Шумкова.

В поликлиниках и больницах региона на данный момент работают 50 видеокамер.

— Все они подключены к единой системе, чтобы в режиме он-лайн можно было следить за ситуацией в медучреждениях. Это поможет, например, выяснить время пиковой нагрузки, — прокомментировали в оперштабе.

Все, у кого будет доступ к систему, смогут следить, насколько комфортно людям ждать приема врача, есть ли очереди, необходимо ли перераспределить потоки пациентов. Пока же специалистам департамента здравоохранения приходится лично выезжать в поликлиники и больницы с проверками.

По последним данным, на 14 ноября, в Курганской области выявлено 96 новых случаев заражения коронавирусом. Большая часть заболевших — из Кургана. Всего с начала пандемии ковид поразил 7 182 жителя региона.

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