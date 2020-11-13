Ударная стройка: в Малой Сосновке открылся инфекционный центр федерального уровня

Новый инфекционный центр оснащен лучшим медицинским оборудованием. Фото: gubernator74.ru

В Малой Сосновке открыт областной инфекционный центр. Дотошные сметчики-учетчики, конечно, подсчитали тоннаж бетона и металлоконструкций, потребовавшихся для возведения 11 корпусов самого современного медицинского комплекса в регионе. Но обывателя удивит иное.

В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН

Удивит по-настоящему рекордный темп стройки. В прежние времена его назвали бы ударным. Судите сами: 74 дня, круглосуточно, в любую погоду, под «присмотром» камер онлайн-фиксации на пространстве в 32 гектара громыхала стройплощадка. Одномоментно на стройплощадке трудилось до тысячи человек. За 2,5 месяца возведено 11 корпусов, благоустроена территория вокруг, до инфекционного центра проложена асфальтовая дорога, установлен остановочный комплекс.

Срок сдачи важнейшего объекта губернатор Алексей Текслер определил сразу. Когда 21 августа в раскисшее от дождей поле в Малой Сосновке вбили первую сваю, многим не верилось, что бескрайняя грязь уступит место современной инфраструктуре. Текслер взял стройку под личный контроль. Бессчетное количество раз побывал на стройплощадке, проводил совещания с подрядчиками, областными минстроем, минздравом.

В назначенный срок, 12 ноября, больница открылась. А накануне ее готовность проверили первый заместитель министра здравоохранения РФ Игорь Каграманян и губернатор Челябинской области.

А уже с 13 ноября до инфекционного центра в Малой Сосновке пустили маршрутное такси. Микроавтобусы по номером 201к отправляются от автостанции «Южная» у Челябинской областной клинической больницы. На конечной построен остановочный комплекс, сделано разворотное кольцо для транспорта. Есть сети наружного освещения.

До больницы в Малой Сосновке пустили маршрутное такси. Автобусы под номером 201к отправляются в рейс от автостанции "Южная". Фото: gubernator74.ru

КОМФОРТ ПАЦИЕНТАМ И МЕДИКАМ

Областной инфекционный центр по качеству исполнения и оснащению — объект федерального уровня. Гостям показали палаты с удобными кроватями и процедурные, операционную, реанимационные блоки и самое крутое медицинское оборудование. Например, компьютерный томограф, отвечающий всем современным требованиям по скорости и качеству; палатный передвижной рентген со встроенным Wi-Fi; уникальное лабораторное оснащение.

На фото - палатный рентген. Полученные изображения за секунды поступают на электронную почту врача. Фото: gubernator74.ru

В больнице внедрена уникальная система таблет-питания: порции подаются в палаты пациентам в специальных закрытых боксах, в упаковке.

А медицинские сестры довольны современными кроватями.

— В их конструкции сразу предусмотрен штатив для капельниц. Не нужно лавировать с передвижными стойками в палатах. К тому же новые кровати высокие. Для медсестер это особое благо, ведь полсмены мы проводим внаклон, выполняя медицинские манипуляции. Уколы делаем, например. И к концу рабочего дня болит затекшая спина. Здесь все иное. И вообще, больница крутая, отличная, — говорит медсестра Кавсария Ропот.

И еще один важнейший аспект отмечают медработники: безопасность их труда и безопасность пребывания в больнице для пациентов. Корпуса планировкой разделены на «красные» и «зеленые» зоны. Зоны разделены герметичными шлюзами, есть комплекс чистых помещений, среда в которых стерильна, что особенно важно в борьбе с инфекционными болезнями. Планировкой предусматривается доставка пациента автомобилем скорой помощи сразу в палату. Больной изолирован, и его состояние не представляет угрозы для окружающих.

Для доставки персонала на работу закуплен специальный транспорт: автобусы будут отправляться от здания областной клинической больницы № 3, структурным подразделением которого является новый инфекционный центр. На территории больничного комплекса в Малой Сосновке построена гостиница на 28 мест — желающие работать вахтовым методом могут жить в ней бесплатно. И питание для медиков больницы тоже бесплатное.

СВОЕВРЕМЕННОЕ РЕШЕНИЕ

Штат областного инфекционного цента — около 300 человек. Специалисты перешли сюда из других отделений областной больницы № 3, из других больниц. Есть те, кто вернулся в систему государственного здравоохранения из коммерческой медицины. Работают студенты старших курсов медуниверситета. Власти мобилизовали серьезные ресурсы, ведь в Малой Сосновке будут лечить самых тяжелых пациентов. При проектной мощности в 100 коек, с учетом реанимационных, в центре развернуто 482 места.

Решение по возведению инфекционного центра в Малой Сосновке губернатором было принято очень вовремя — летом, на спаде темпов распространения коронавирусной инфекции в Челябинской области.

ПОЯВЯТСЯ НОВЫЕ КОРПУСА

В прошлом году распоряжением главы региона была остановлена так называемая оптимизация региональной системы здравоохранения. И задача по наращиванию дополнительных коек Алексеем Текслером была поставлена. С прошлого года, кстати, в лечебно-профилактических учреждениях региона прибавилось 2,5 тыс. коек. Но в основном задача была выполнена за счет имеющихся ресурсов.

Однако, как подчеркивает губернатор, нашей области нужны новые мощности.

— С советских времен таких объектов не строилось. Мы посмотрели, насколько современное здесь оборудование, как комфортно будет работать врачам, а пациентам лечиться. Поэтому важная, долгожданная больница, которая, безусловно, повлияет на качество оказания медицинской помощи, — сказал глава региона.

74 дня понадобилось для того, чтобы в поле под Малой Сосновкой появился суперсовременный инфекционный центр. Фото: gubernator74.ru

После ввода инфекционного центра часть ковидной базы в регионе вернется в плановую медицину. Первой в ноябре после ремонта в строй встанет горбольница № 2: там расположится кардиологическое терапевтическое отделение. В областной больнице № 3 в ближайшее время опять заработает кардиология. И это очень важно: регион не сворачивает оказание плановой медицинской помощи — своевременной и в полном объеме.

Тем временем губернатором принято принципиальное решение о строительстве еще трех корпусов в Малой Сосновке. Площадь территории комплекса и конструктив зданий позволяют это осуществить. В пригороде Челябинска появится крупнейший в регионе специализированный медицинский центр.

БЕСПЛАТНО. В АПТЕКЕ

По распоряжению губернатора для сети государственных аптек, более 200 точек которой присутствуют по всей территории региона, закуплены портативные приборы для измерения уровня кислорода в крови и пульса. Воспользоваться пульсоксиметром можно бесплатно. И опять решение главы региона как нельзя более актуальное. Мы все переживаем за состояние здоровья, и измерить сатурацию важно для многих. Позволить же себе купить аппарат стоимостью более тысячи рублей может не каждый.

По распоряжению губернатора для сети государственных аптек закуплены пульсоксиметры. Узнать уровень сатурации можно бесплатно. Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Челябинской области.

РАСПРОСТРАНИТЬ ОПЫТ ПО СТРАНЕ

Размахов и уровнем инфекционного центра впечатлен первый заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Игорь Каграманян. Он поблагодарил губернатора за своевременность решения, за качество воплощенного в жизнь проекта.

— Хороший современный проект, уверен, он будет тиражироваться и в других регионах страны в случае необходимости, — сказал первый замминистра.

Улица в Малой Сосновке, где разместился инфекционный центр, названа в честь Героев Медиков. И это очень символично. Увековечена память медработников, отдавших жизнь в борьбе с тяжелой болезнью. И отдана дань уважения тем, кто, не щадя сил, борется с инфекцией каждый день.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер:

— Инфекционный центр построен за 2,5 месяца. И в сроках сдачи я нисколько не сомневался. И, когда забивали первую сваю, на все звучавшие о сроках сомнения я отвечал: я верю, потому что мы с нашими строителями сразу договорились, что этот объект для нас крайне важен и все обязательства по срокам нужно соблюдать. Хотя они, конечно, были очень сжатыми, и я благодарю строителей за этот объект. Мы во многом по другим направлениям тоже будем брать за основу такого рода возможности по темпам строительства, по срокам, по качеству. И будем эту практику применять и по другим объектам, не только в сфере здравоохранения.

ЦИФРА

2,5 миллиарда рублей

по распоряжению губернатора выделено из бюджета области на строительство областного инфекционного центра.

В том числе, 550 млн. руб. — на приобретение медицинского оборудования.