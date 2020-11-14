Иностранные ученые ЮУрГУ ищут лекарство от коронавируса. Фото: ЮУрГУ

Коронавирус в Челябинской области продолжает бушевать. Растет число зараженных и количество смертей. По последним данным, на утро 15 ноября, зарегистрировано 209 новых случаев заболевания. Ученые, в том числе южноуральские, пытаются раскрыть секрет уязвимости вируса, чтобы найти эффективное лекарство.

Последние новости о коронавирусе в Челябинской области

Рекорд по числу заражений за сутки был летом, но Челябинская область вновь подбирается к нему. По статистике минздрава региона, за сутки выявили 209 случаев заражения, а всего коронавирус был обнаружен 22 891 человека.

Инфографика: yandex.ru/covid19/stat

За прошедшие сутки умерли 8 человек. Из них пятеро непосредственно от коронавируса:

— пациент, 55 лет;

— пациентка, 85 лет;

— пациентка, 69 лет;

— пациентка, 78 лет;

— пациент, 72 года.

У трех пациентов имелись сопутствующие заболевания.

Инфографика: коронавирус74.рф

Коронавирус продолжает искать жертв

В 55 лет скончался врач анестезиолог-реаниматолог выездной бригады отделения экстренной и плановой консультативной медицинской помощи Челябинской областной клинической больницы Александр Трейгер. По данным минздрава, он заразился коронавирусом.

На 68-ом году жизни скончался Заслуженный строитель России, генеральный директор компании КПДиСК Юрий Федоров. В администрации города отметили, что он много сделал для развития Челябинска, с нуля создал крупную компанию.

Федоров много лет помогал одной из старейших спортшкол по дзюдо в Челябинске — СШОР по дзюдо «Локомотив», был вице-президентом федерации дзюдо России.

У Федорова подозревали коронавирус, но диагноз не подтвердился.

Еще одна потеря — от коронавируса и других болезней на 89-ом году жизни скончался известный спортсмен Николай Голубенков — участник Всемирной Универсиады 1959 года в Турине. Тогда он занял 4 место в беге на 5000м.

Научный подход к борьбе с коронавирусом

Ученые Южно-Уральского госуниверситета в команде с коллегами из Индии разрабатывают программу для моделирования лекарственных средств с заранее заданными свойствами.

Как будет работать такое программное обеспечение, сотрудники Лаборатории компьютерного моделирования лекарственных средств продемонстрировали, назвав эффективные препараты от коронавируса. Они за несколько месяцев создали список наиболее перспективных соединений, которые будут воздействовать на протеазу вируса SARS-CoV-2 (так по научному называется сам вирус, приведший к пандемии заболевания Covid-19) и нарушать ее деятельность.

Благодарность врачам

Минздрав Челябинской области запустил акцию благодарностей врачам. Пациентка рассказала о том, как ей помогли в городской больнице №8 Челябинска.

— «Я хочу поблагодарить всех кто имел отношение к моему лечению и, в конечном счете, выздоровлению: заведующую отделением Стенько Екатерину Александровну за блестящую организацию лечебного процесса, дежурных докторов, всех медицинских сестер и санитарок.

Но особые слова благодарности я хочу выразить моему лечащему врачу Пирогову Дмитрию Владиславовичу. Когда он проводил обход, то сразу появлялась уверенность в выздоровлении. Прекрасный доктор, в высшей степени профессионал, добрый и чуткий человек», — написала женщина.

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 15 ноября.

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