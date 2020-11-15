Мы собрали последние новости по коронавирусу в Челябинской области
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В Челябинской области коронавирус нашли у 23 102 жителей. На раннее утро 16 ноября минздрав зарегистрировал 211 новых случаев.
За день выписали 65 пациента. С начала пандемии в регионе 16 150 человек переболели COVID-19.
Инфографика: yandex.ru/covid19/stat
За сутки от коронавируса умерло семь человек:
—пациентка, 81 год;
— пациент, 82 года;
— пациент, 84 года;
— пациент, 66 лет;
— пациент, 53 года;
— пациент, 80 лет;
— пациент, 69 лет.
Инфографика: коронавирус74.рф
«Пронизывающий ветер и снег»: в Челябинской области пациенты ждут очередь на КТ на улице
В Златоусте пациенты с направление на КТ пожаловались на то, что им приходится ждать свою очередь на улице во время снегопада. Не стоит забывать о том, что на томографию отправляют людей с подозрением на коронавирус и пневмонию, а зима уже не за горами.
— Мы приехали на КТ в стационар на улице Дворцовой, 1. Людей выгнали на улицу. Поставили якобы автобус для пациентов, чтобы они ждали. Вот так мы зарабатываем COVID-19. На улице пронизывающий ветер и снег, — рассказала пациентка.
Кстати, это уже не первая жалоба на стационар в Златоусте. В прошлом месяце там выстраивалась очередь из скорых. Пациентов свозили из Чебаркуля, Карабаша и Миасса, потому что в соседних муниципалитетах не было необходимого оборудования.
Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 16 октября.
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