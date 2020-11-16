Прием узких специалистов и ЭКО по полису ОМС: в Санкт-Петербурге открылась клиника «Источник»

Поликлиника для взрослых, амбулаторная хирургия, отделение репродуктивных технологий — в Санкт-Петербурге недалеко от Площади Ленина открылась клиника «Источник». Она занимает шесть этажей, в десятках кабинетов пациентов принимают специалисты по более чем 50 направлениям диагностики и лечения. Это уже пятый филиал клиники.

Помимо масштабов, новая клиника впечатляет по-европейски комфортным и современным интерьером. Ресепшн, коридоры или кабинеты — здесь все продумано до мелочей и отвечает одному важному принципу — заботе о пациенте и его здоровье.

ПРИЕМ ЭКСПЕРТОВ

Основная часть врачей «Источника» имеет ученую степень или высшую квалификационную категорию. Прием открыт по следующим направлениям: терапия, акушерство и гинекология, репродуктология, ортопедия и травматология, урология, проктология, гастроэнтерология, ревматология, эндокринология, дерматология, офтальмология. Пациентам доступны услуги эндоскопического обследования, в том числе и под общим наркозом, УЗИ, физиотерапии и лабораторной диагностики.

ЭКО — ШАНС СТАТЬ СЧАСТЛИВЫМИ РОДИТЕЛЯМИ ЕСТЬ У КАЖДОГО

Клиника «Источник» имеет собственное отделение вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ), размещенное на четвертом и пятом этажах центра. Успешная работа челябинского отделения ВРТ позволяет специалистам, и репродуктологам и андрологам-урологам, проводить полное обследование и лечение бесплодия, включая все виды вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО) и для пациентов из Санкт-Петербурга.

Отделение ВРТ клиники «Источник» — одно из самых высокотехнологичных в России. Лаборатории и операционные спроектированы и оборудованы по особой системе «чистых помещений». Оборудование последнего поколения подобрано с учетом рекомендаций. Применяется электронная система идентификации пациентов: каждая пробирка с биоматериалом имеет собственную маркировку, что исключает возможности перепутать и совершить ошибку при процедуре ЭКО.

Здесь работает команда специалистов с одним из самых высоких показателей положительного результата проведения ЭКО в мире. Для сравнения: процент успешных протоколов экстракорпорального оплодотворения в «Источнике» варьируется на уровне 46—50%*, а общемировой показатель эффективности составляет 37%**.

Благодаря большому опыту и высокой квалификации специалисты помогут пациентам даже в сложных случаях пройти необходимую подготовку перед планированием беременности, зачать, выносить и родить малыша.

Процедуру ЭКО в «Источнике» можно пройти как за собственные средства, так и по полису ОМС, то есть по квоте от регионального министерства здравоохранения. При этом неважно, в каком регионе Российской Федерации проживает и прописана женщина.

Если говорить о медицинском туризме, в клинике «Источник» объяснили, что открытие филиала и отделения ВРТ в Санкт-Петербурге не случайно. В Челябинск, где у «Источника» уже два года работает ЭКОклиника, для прохождения процедуры экстракорпорального оплодотворения прилетали пары из Франции, Великобритании, Испании, ОАЭ и других стран. Теперь таким пациентам удобнее будет приезжать на процедуры без пересадок.

На вопрос: почему жители других стран едут в Россию к ЭКО-специалистам, ответ прост. В нашей стране эта процедура гораздо доступнее по цене, но при этом ничуть не уступает по качеству и эффективности, чем за рубежом. Поэтому клинику «Источник» рекомендуют друг другу не только пациенты из разных регионов России, но и из других стран.

«ИСТОЧНИК»: КЛЮЧИ УСПЕХА

Открытие филиала клиники «Источник» в Санкт-Петербурге прокомментировал главный врач Владислав Тупиков:

— Мы создавали центр с нуля, понимая, что конкуренция в сфере высокая. Проанализировали, что нужно пациентам, чтобы они обратили на нас внимание, выделив несколько ключей, на которых строится наша работа.

Этими ключами являются:

1) Команда профессионалов в своих областях: 70% врачей имеют высшую квалификационную категорию или ученую степень.

2) Внедрение IT-технологий (телемедицина, онлайн-запись, электронная карта пациента) для взаимодействия врача и пациента, что стало особенно актуальным в текущем году из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Даже в условиях пандемии важно вовремя обратиться к врачу и принять необходимые меры профилактики для предотвращения развития болезни. Дистанционные консультации в «Источнике» пациент может активировать в Личном кабинете через портал Госуслуг.

3) Техническое оснащение клиники и современное оборудование экспертного уровня.

4) Тесное сотрудничество с вузами и профильными кафедрами для использования актуальных методов в лечении пациентов. Близость к науке и есть доказательство экспертного уровня клиники. Врачи клиники и ученые регулярно проводят совместные консилиумы, конференции и семинары.

— Сейчас мы также активно развиваем направление травматологии, амбулаторной и малоинвазивной хирургии. В планах — создание Центра травматологии и ортопедии и спортивной медицины, — добавляет Владислав Тупиков. — Задач много, а их решение позволит нам стать конкурентными в Северной столице.

СПРАВКА КП

Первая клиника «Источник» была открыта в ноябре 2015 года в Челябинске. Многопрофильная клиника ведет прием взрослых и маленьких пациентов: работают поликлиника, отделение неотложной скорой помощи, лаборатория, амбулаторная хирургия и косметология. Другие филиалы клиники были открыты в южноуральской столице позже, сейчас они принимают пациентов в клубном поселке «Лесной остров» и жилом комплексе «Подсолнухи». Также в Челябинске работает ЭКОклиника. К своему пятилетнему юбилею «Источник» открыл свои двери и для жителей Санкт-Петербурга.

*- по данным клиники за 2019 год.

** — по данным Российской Ассоциации Репродукции Человека (РАРЧ) за 2018 год.

Клиника «Источник»

г. Санкт-Петербург, Финский пер., 4 (м. Площадь Ленина);

Запись на прием: +7 (812) 317-78-78;

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