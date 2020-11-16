Маленькая челябинка, которую два года назад спасли врачи, умерла в ковидном госпитале

Несмотря на тяжелые болезни, девочка делала успехи в развитии

В ГКБ №9 умерла двухлетняя девочка, которую два года назад спасли волгоградские врачи. Малышка родилась раньше срока — на пятом месяце, когда ее родители ехали из Челябинска на Черное море.

Но на этом испытания девочки и ее родителей не закончились. В прошлом году ей поставили ДЦП и дали инвалидность. Затем она заболела менингоэнцефалитом (воспаление оболочек и вещества головного мозга).

Тем не менее, девочка делала успехи в реабилитации. Осенью всю семью поразил ковид. Кроха заболела позже всех. Сначала ей поставили «острый фарингит» и хотели положить в больницу №8. Однако экспресс-тест показал наличие антител M и G, а у мамы нашли только G. Ребенка положили в «девятку». Там, со слов родственников, в одной палате лежали и взрослые, и дети в самых разных состояниях.

— Были две бабушки тяжелые, на капельницах. Потом положили третью, — рассказала тетя девочки Елена. — Они начали жаловаться, что ребенок плачет. Их перевели в другую палату, где лежали бабушка с болезнью Альцгеймера и девушка. Зачем ребенку, который по сути уже переболел, дополнительная вирусная нагрузка? Кроме того, в один из дней у них отключили отопление и горячую воду.

На момент поступления в больницу у девочки было красное горло и температура 38, подчеркивают родные. Для лечения основного заболевания нужно было вводить специальный антибактериальный препарат через катетер, который ставится подключично (вены у девочки слабые). Еще один вариант — ввести лекарство хирургическим путем. Но в больнице не оказалось детской реанимации, а «взрослая» отказалась браться.

— Они лечат и взрослых, и детей. Там лежат другие дети в сахарным диабетом, сепсисом... И в условиях стационара нет детской реанимации, — возмущается Елена. — Если они принимают детей с сопутствующими заболеваниями, должна быть организована медпомощь. Пока это похоже на халатность!

Девочке становилось хуже. Поднималась температура, возникали эпилептические приступы. Сегодня ночью градусник показал 40. Мама два часа вызывала реанимацию.

— Звонили даже на 103 и 112, но они сказали, что не выезжают в стационары. Только через несколько человек удалось вызвать реанимацию. Приступ купировали, собрались ставить катетер. По факту они не успели. Ее перенесли в реанимацию, надо было решать вопрос об адекватном лечении. На стадии его решения случилась остановка сердца, — рассказала Елена.

Сейчас в больнице проводится проверка. Горздрав выразил глубокие соболезнования близким.

— Все летальные случаи расследует специальная комиссия, — прокомментировали в управлении здравоохранения.

КП-Челябинск будет следить за развитием событий.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Как сообщала ранее «Комсомолка», летом 2018 года семья поехала на юг. Врачи будущую маму отпустили: беременность проходила без осложнений, все анализы в норме. До Волгоградской области пара ехала сутки, но на подъездах к городу у Татьяны начались преждевременные роды.

На «скорой» роженицу привезли в Волгоградский перинатальный центр №2. Девочка появилась на свет массой 740 гр. У малютки развилась внутриутробная инфекция. С ней пытались справиться несколько недель. Новорожденная находилась в специальном боксе-инкубаторе. Так они провели в больнице почти четыре месяца.

— Она у нас невероятно сильная, стойкая, настоящий боец. Сколько процедур и манипуляций ей пришлось вынести. Представьте — несколько уколов в день в крохотную пяточку, которая меньше кончика вашего мизинца! Взрослому не под силу, а она смогла, — рассказывала тогда мама девочки.

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