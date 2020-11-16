Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 17 ноября 2020: смерть девочки в ковидном госпитале и запрет танцевать

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 17 ноября Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Еще 210 жителей Челябинской области заразились коронавирусом. Всего, согласно официальной статистике регионального минздрава зафиксировано 23 312 случаев. Из них выздоровели 16 177 человек (+27).

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Челябинской области на утро 17 ноября.

Инфографика: коронавирус74.рф

За последние сутки от коронавируса умерло пять южноуральцев:

— пациент, 82 года;

— пациент, 75 лет;

— пациент, 47 лет;

— пациентка, 77 лет;

— пациент, 54 года.

Еще у троих погибших COVID-19 был сопутствующим заболеванием:

— пациент, 71 год: сахарный диабет, легочно-сердечная недостаточность;

— пациент, 63 года: гипертоническая болезнь, хроническая почечная недостаточность;

— пациент, 80 лет: инфаркт головного мозга, отек головного мозга.

Инфографика: andex.ru/covid19/stat

Два года лечения перечеркнул ковид

В ГКБ №9 умерла двухлетняя девочка. Драматичности этой истории придет тот факт, что два года назад врачи волгоградского перинатального центра приложили большие усилия, чтобы спасти ее. Впоследствии у девочки обнаружили тяжелые заболевания, но пандемия перечеркнула все усилия медиков и родителей.

Осенью вся семья малышки заразилась коронавирусом, она заболела самая последняя. Причем, у нее нашли антитела M и G, что может свидетельствовать о том, что она переболела. В одной палате «девятки» находились и взрослые, и дети в самых разных состояниях.

Сначала у девочки было красное горло и температура 38, потом ей стало хуже. Мама два часа пыталась вызвать ей реанимацию. Родственники считают, что госпитализация только усугубила ситуацию.

В горздраве прокомментировали, что ребенок поступил в тяжелом состоянии. В больнице ей оказывали всю необходимую помощь. В официальную статистику девочка пока не попала.

Пульсоксиметры — в частные аптеки

Частные аптеки попросят купить пульсоксиметры, чтобы южноуральцы смогли бесплатно проверять уровень сатурации. Об это заявила первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

Кстати, приборы уже появились в 40 государственных аптеках. Полный список адресов можно посмотреть здесь.

Никаких больше танцев!

В Челябинске прошел концерт «Би-2». Фото: Катерина Зайцева/vk.com

В минувшее воскресенье, 15 ноября, на концерте группы «Би-2» в Челябинске публика устроила настоящий праздник жизни, забыв про пандемию. В фан-зоне столпились поклонники, что пришлось не по душе властям.

— Впредь подобные мероприятия возможны только с ограничением посещения — не более 30% заполняемости зала, — рассказала первый замгубернатора Челябинской области Ирина Гехт. — В ближайшее время планируются концерты, но люди могут только присутствовать, никаких танцев и скопления в фан-зоне. Больше таких историй повторяться не должно.

Медик «красной зоны» отметила свое выздоровление

А между тем, зажигательным танцем отметила свое выздоровление медик из «красной зоны» Елизавета Суворова. Ну а что? Дома на изоляции можно! Напомним, акушерка сделала 300 звонков в поликлинику, почувствовав симптомы коронавируса.

— Свободу попугаям! Господи, какая прекрасная жизнь! И пофиг, что пока танцевала, закружилась голова и [началась] одышка. Но я так рада, — написала она.

Напомним, Елизавета Суворова ощутила недомогание пред сменой и осталась дома. По симптомам девушка определила у себя коронавирус. Она пыталась добиться медицинской помощи, а когда нервы сдали, решила записать обращение к властям региона.

Аптеки накажут за высокие цены

В Роспотебнадзоре Челябинской области заверили, что внимательно следят за ценам в аптеках. Если выяснится, что действия продавцов незаконны, то вопросом займется антимонопольная служба.

— Мы мониторим аптеки, наши сотрудники заходят и спрашивают наличие и стоимость препаратов, — рассказала Лариса Землянская. — Если они завышены, то мы выдаем предостережение, либо направляем информацию в УФАС. Вопрос контролируется и нами, и правительством.

Кстати, УФАС уже выясняет, почему выросла цена на на антибиотики и препарат Клексан.

Будет ли локдаун?

Оперштаб Челябинской области под руководством губернатора мониторит ситуацию с коронавирусом. И пока что причин для полного локдауна нет. Первый вице-губернатор Ирина Гехт заверила, что закрывать ТРК, отменять выставки и концерты и ограничивать работу предприятий не планируют. Свободный коечный фонд региона оценивают в 15%.

Кредиты на зарплату

В мэрии рассказали о мерах поддержки бизнеса в период пандемии коронавируса. За последнюю неделю предприниматели получили беспроцентные кредиты на 170 млн рублей, чтобы закрыть долги перед своими сотрудниками.

— Всего с апреля месяца в Челябинске было выдано 4 млрд 176 млн рублей, — сообщил вице-мэр Олег Извеков. — В льготной программе принимают участие 11 банков.

Пострадавшим из-за взрыва дадут денег

В Челябинске выплатят материальную помощь 27 семьям, чье имущество пострадало во время взрыва кислородной станции.

Заместитель мэра Челябинска Александр Астахов сказал, что ремонт в доме № 82а по проспекту Ленину закончат до среды, 18 ноября. А больницу приведут в порядок до 25 ноября.

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 17 ноября.

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