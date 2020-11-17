«Ждем ребятишек»: в 2020 году Челябинск построит девять детских садов

Глава города Наталья Котова побывала в зданиях пяти новых детских садов. Фото: cheladmin.ru

В этом году Челябинск построит девять современных детских садов в разных районах города. Важный вопрос глава города Наталья Котова держит на личном контроле. Градоначальница побывала в пяти зданиях и оценила степень готовности каждого.

Напомним, что садики строятся по национальному проекту «Демография» и благодаря

госпрограмме «Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской области».

КОМФОРТНО И РЯДОМ С ДОМОМ

Современный жилой комплекс «Ньютон» строительной компании «Легион» — это не только качественное комфортное жилье, но и замечательные детсады и школа. В декабре в микрорайоне откроется еще один, четвертый по счету, детский садик: сейчас оформляется лицензия, а 230 малышей обживают группы в формате краткосрочного пребывания, до обеда. Мамы рады: в первой половине дня, когда ребятишки в саду, можно переделать массу дел.

Садики в «Ньютоне» комфортные. На участках уложено безопасное покрытие, веранды просторные: можно укрыться от накрапывающего дождика и солнцепека. Вдоль дороги, пролегающей мимо садика, установлены шумозащитные экраны. Участки озеленены: высажены деревья-крупномеры, кустарник, многолетние цветы. В «Ньютоне» живут в основном молодые семьи, потому места в саду пустовать не будут.

Кстати, рядом с садом в ЖК построят еще одну школу, на 1,1 тыс. мест. Здание возведут в 2021 — 23 гг. Рядом со школой появится парковка, а не через дорогу, как это было запланировано ранее. По мнению главы города Натальи Котовой, парковка по соседству со школьной территорией — это правильно с точки зрения безопасности детей.

ШАХМАТИСТЫ И ТЕАТРАЛЫ

А в микрорайоне «Академ Риверсайд» готовятся к открытию два детских сада, по обе стороны Университетской набережной. Трехэтажное здание самого большого, расположенного во дворах высоток «Академа», рассчитано на 380 мест.

Игрушки ждут ребят. Фото: gubernator74.ru

Почти напротив, через дорогу, готовится к открытию двухэтажное здание садика. Ребят здесь ждут занятия в театральной студии и уроки шахмат.

Сады в «Академ Риверсайде» сдадут в ноябре-декабре.

КОНДИТЕРСКИЙ ЦЕХ НА РАДОСТЬ ДЕТВОРЕ

Еще один сад построен в большом микрорайоне «Парковый-2». Сейчас в здании на 200 мест идет внутренняя отделка, завершаются работы по внутренним инженерным сетям (канализация, водоснабжение). Здание готово на 83%. Открытие садика в квартале жилых новостроек планируется на конец декабря.

Готов к приему детей садик на ул. Телевизионной, 5. Отличное трехэтажное здание от компании «Легион» — это просторный музыкальный зал, кухня, оборудованная самой лучшей техникой (есть даже собственный кондитерский цех на радость детишкам), и лифт. В конце декабря сюда придут 200 воспитанников.

ЦИФРА

2 миллиарда рублей

направлено в Челябинске в 2020 году на строительство и выкуп девяти детсадов.

Пять из них построено по муниципальным контрактам, остальные — приобретены у застройщиков.

Сейчас в очереди в детсад зарегистрированы 15 068 детей. К концу года появится 2 785 новых мест для дошколят.

В следующем году строительство садиков в Челябинске продолжится. Фото: cheladmin.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Глава Челябинска Наталья Котова:

Все детские сады уникальны. Застройщики подошли очень творчески, это видно и по малым архитектурным формам, по расположению.

В этом году мы откроем девять детских садов. На следующий год темпы снижаться не будут, в Челябинске планируется построить еще восемь детских садов. Идут торги по трем объектам. Три инвестора подтвердили намерение строить детские сады, и один — на стадии рассмотрения заявки. Мы благодарны бизнесменам за инициативу. Сейчас количество застройщиков расширилось. Это очень важно, потому что таким образом удается построить значительно больше детских учреждений, чем мы могли бы сделать это своими силами.

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