Разработчики научили пульт от телевизора быть гостеприимным

Абоненты компании «Интерсвязь» получили возможность управлять домофоном при помощи телевизионного пульта. Новая функция позволяет принимать звонок в квартиру прямо на экране ТВ, не отрываясь от просмотра шоу, фильмов, сериалов и открывать подъездную дверь одним нажатием на контроллере. Система дает возможность увидеть изображение с камеры и услышать «гостя», а уже после этого принять решение, стоит впускать его в дом или нет.

Главная задача новой функции — максимально упростить механизм взаимодействия абонента с «Умным домофоном». Теперь открыть подъездную дверь пользователь может сразу тремя способами: дойти до прихожей и взять трубку; если под рукой смартфон, ответить с мобильного приложения; нажать на кнопку телевизионного пульта, при этом приоритетное диалоговое окно появляется поверх основного изображения на экране телевизора, активная передача автоматически будет поставлена на паузу, а после ответа ее просмотр можно продолжить с этого же момента. Таким образом в обычной квартире создается экосистема «Умного дома».

Первые исследования о частичном переносе функций мобильного приложения «Умный город» в интерактивную приставку ISbox состоялись в начале года. Весной были сделаны наброски визуального оформления. Главной задачей, которую решили разработчики, стала адаптация схемы управления под новые условия. Действия, которые обычно выполнялись при помощи тач-скрина, приспособили для навигации через телевизионный пульт от ISbox. На момент релиза функцию удалось не только воплотить в полной мере, но и сделать максимальной комфортной в использовании.

— Проект «Умный город» — это универсальное решение для повышения комфорта и уровня жизни, поэтому и доступ к цифровым сервисам мы хотели сделать «универсальным», чтобы взаимодействие было возможным не только с помощью мобильного устройства. Администрирование любых функций дома при помощи одного устройства — это вполне реальное будущее. Мы стараемся предвосхитить его и потому бросаем вызовы самим себе, ставим новые сложные задачи. В результате их решения создаются «проекты завтрашнего дня» — подчеркивает руководитель группы мобильной разработки компании «Интерсвязь» Рустам Гумеров.

Интерактивная приставка ISbox — это собственная разработки компании «Интерсвязь». Поэтому работа над расширением ее функционала ведется постоянно, основываясь на запросах абонентов. Уже сейчас пользователи могут искать фильмы и сериалы, при помощи голосового помощника «КиноЛИС». При этом не обязательно знать название нужной картины, а лишь кратко ее описать. Искусственный интеллект предложит варианты, которые больше всего подходят под названные критерии. ISbox предоставляет доступ к более чем 200 каналам, с возможностью паузы и перемотки. Архив телепередач хранится на протяжении 3 дней. А операционная система Android-TV позволяет скачивать и устанавливать любые приложения и игры из магазина приложений Google Play (18+).

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