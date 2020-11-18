Врачи говорят, что сразу после выписки на КТ бежать не стоит. Фото: Иван МАКЕЕВ

После выписки из ковидного госпиталя пациенты, перенесшие COVID-19 в тяжелой форме с большим процентом поражения легких, ломают голову над тем, стоит ли делать повторную компьютерную томографию (КТ), и сколько может длиться период восстановления. Ответы на эти вопросы дали главные пульмонологи Челябинска и регионального Минздрава.

— Повторное исследование на КТ желательно, когда пациент перенес коронавирусную инфекцию тяжелой степени с большим процентом поражения легких, — говорит главный внештатный пульмонолог управления здравоохранения администрации Челябинска Владимир Антонов. — Но делать это следует не раньше чем через месяц-полтора после выписки. Если раньше, то никаких особых изменений мы там не увидим. Если COVID-19 перенесен в легкой степени и незначительным процентом поражения легких, то повторять исследование особого смысла нет.

Диспансерное наблюдение за человеком в случае перенесенной вирусно-бактериальной пневмонии, по стандартам, длится в течение года. Главный внештатный пульмонолог министерства здравоохранения Челябинской области Наталья Ревель-Муроз говорит, что ведет пациента участковый терапевт в поликлинике.

— На него ложится основная ноша. Но в случае необходимости, терапевт может привлекать других специалистов. В частности, пульмонолога, а в некоторых случаях — кардиолога, эндокринолога, так как после тяжелой коронавирусной инфекции могут развиваться другие заболевания, — продолжает Наталья Ревель-Муроз. — Наблюдение за пациентом длится в течение года. Количество обследований зависит от тяжести состояния. Здесь применяется индивидуальный подход. Одних пациентов приглашают на прием через месяц, других — через три, шесть месяцев. Все зависит от сопутствующих заболеваний у пациенты, и степени тяжести перенесенного им коронавируса.

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