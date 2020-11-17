Из больницы — в барокамеру, соляную пещеру и к соснам: как дышать и что спасать после пневмонии

Каждый день в Челябинске от пневмонии выздоравливают десятки людей. Общая цифра победивших Covid-19 в регионе подбирается к 16 тысячам. После выписки из больницы многие пациенты чувствуют себя беспомощными в борьбе с последствиями заболеваний органов дыхания. Какой курс реабилитации поможет восстановиться, рассказали врачи «Курорта Увильды». В уральской здравнице разработана авторская программа «Иммунитет — защита от вирусов». Отработанный комплекс процедур нацелен на нормализацию работы легких, сосудов, а также восстановление защитной функции организма.

Елена Куракалова, член европейской ассоциации иммунологов EAACI, с коллегами разработала программу для сильного иммунитета и дыхания полной грудью/

ЧТО ПРОИЗОШЛО С ОРГАНИЗМОМ ПОСЛЕ ПНЕВМОНИИ?

— После пневмоний могут страдать три компонента, на которые мы можем влиять. Первое — это поражение тканей легких. Второе — это нехватка кислорода сосудам и капиллярам. Третий аспект — это угнетенная иммунная система, которая после приема тяжелых антибиотиков и противовирусных препаратов тоже попала под удар, — объясняет член европейской ассоциации иммунологов EAACI, главный врач уральской здравницы федерального значения «Курорт Увильды» Елена Куракалова. — Мы используем целый комплекс восстановительных процедур — от капельниц с чистым О до погружения в кислородную камеру. Программа «Иммунитет — защита от вирусов» опирается на природные факторы и достижения медицины, включая процедуры по физио- и озонотерапии. Конечная цель — очистить и напитать клетки организма, восстановив органы-мишени.

ЛЕГКОЕ ДЫХАНИЕ

Для легочной реабилитации неспроста «прописывают лес». Дыхание чистым хвойным воздухом, насыщенным натуральными растительными фитонцидами, помогают восстанавливать ткани органов дыхания. Бор, в котором расположен «Курорт Увильды», идеален для климато- и ландшафтной терапии. Прохладный осенний и морозный зимний воздух укрепляет верхние дыхательные пути, а закаливание — основной путь для предотвращения новых респираторных инфекций.

— В первую очередь, мы используем мощный природный фактор — климатотерапию, — говорит Елена Евгеньевна. — Гости курорта занимаются терренкуром, скандинавской ходьбой и дыхательной гимнастикой. При текущих пневмониях затронуты в основном нижние отделы легких. Добраться до них без диафрагмального дыхания и лечебной дыхательной гимнастики очень трудно.

Терренкур — это пешая прогулка по специально разработанным специалистами ЛФК маршрутам. Дистанция, темп и угол наклона местности строго дозируются. Терренкур и скандинавская ходьба восстанавливают дыхательную и сосудистую функции. Организм входит в обычный режим, учится ритмично работать и обретает общий тонус.

— Для легких рекомендуется соляная шахта, которая состоит из трех видов солей — сильвинитовой, илецкой и гималайсокй. Шахта оборудована системой мелкодисперсного распыления, то есть кроме естественного выделения солей, происходит принудительное усиление их концентрации, что делает спелеокамеру высокоэффективной, — говорит Елена Куракалова.

Соль — это естественный адсорбент для легких и выводит остаточные шлаки и токсины. При дыхании соленым воздухом удаляются остатки мокроты, нейтрализуются очаги воспаления.

В программу процедур врачи включают ингаляции с минеральной водой, лечебными травами (корнем солодки, листьями крапивы и семенами льна) и лекарственными составами по показаниям. Массажи для общего тонуса восстанавливают кровоток и мышечный тонус, а дренажный массаж грудной клетки нацелен на нормализацию легочно-сердечного кровотока и «реставрацию» тканей органов дыхания.

БОЛЬШЕ КИСЛОРОДА СОСУДАМ И КАПИЛЛЯРАМ

— Мы знаем, что при нынешней пневмонии может снижаться сатурация кислорода, — напоминает Елена Евгеньевна. — Задача программы — восстановить насыщение наших клеток кислородом. Для этого мы используем процедуры озонотерапии. Это внутривенные капельницы с чистым кислородом — озоном.

Дополнительно на курорте прописывают кислородные коктейли с витаминным настоем шиповника, напиток эффективно обогащает органы и системы через желудок.

Одна из самых интенсивных процедур — сеансы полного погружения в барокамеру. Автономные установки синтезируют концентрированный кислород, который проникает в тело человека через самый большой орган — кожу. Пациент погружается в кислородную подушку.

— Это фундаментальная процедура, показанная людям с хроническими заболеваниями или перенесенными острыми инфекционными заболеваниями, — комментирует Елена Куракалова. — Сеансы в кислородной капсуле длятся 15-20 минут. Во время процедуры все тело пациента дышит чистым кислородом, поступающим в барокамеру под давлением, что положительно сказывается на укреплении иммунитета.

ЩИТ ДЛЯ ИММУНИТЕТА

На наш иммунитет работают умеренные физические нагрузки и закаливание в водно-оздоровительном комплексе. На «Курорте Увильды» рекомендуют чередовать посещение сауны с открытым круглогодичным бассейном с подогревом, турецкого хаммама и финской бани с гималайской солью. Тренировки на воде и контрастные водно-воздушные ванны станут дополнительным закаливанием для органов дыхания, сердца, сосудов и иммунитета в целом. Но это лишь один компонент комплексной терапии.

— Всех, кто перенес пневмонию, лечат антибиотиками и противовирусными препаратами, что может повлечь за собой дисбактериоз и снижение защитной функции организма, — говорит Елена Куракалова. — Радоновые ванны и грязелечение — это природные факторы, которые мы также используем в восстановительной терапии. Кроме того, по показаниям проводится чистка кишечника и насыщение полезными бактериями. Врач назначает пациенту диету с пониженным или повышенным содержанием белка. Сбалансированное питание и витамины помогают укрепить иммунитет.

Пациенты со всей страны приезжают на «Курорт Увильды» не первый год. Программа, нацеленная на укрепление иммунитета и органов дыхания, зарекомендовала себя задолго до пандемии. Сейчас врачи здравницы готовы восстанавливать пациентов после ковидной пневмонии — тех, кто чувствует утомляемость, усталость, беспричинную слабость и хочет восстановить угнетенный иммунитет.

КОГДА МОЖНО ПОЧУВСТВОВАТЬ РЕЗУЛЬТАТ?

— Оптимальный курс рассчитан на 21 день. Такой период рекомендован еще советским Институтом курортологии, а тогда подходы к санаторному лечению были научными, основательными, — объясняет Елена Евгеньевна. — Почему 21 день? За этот срок происходит регенерация клетки. Наша каждая клеточка перерождается и появляется новая. Чтобы новая клетка образовалась чистой, мы должны 21 день пребывать в оздоровительных условиях. К сожалению, в нашем ритме не все могут позволить себе столь долгий отпуск. Рекомендованный минимум — 12-14 дней для получения достаточного курса терапии. Программа рассчитана на людей старше 14 лет, она мобильная и варьируются в зависимости от возраста, патологий и задач.

Легкие — это генератор и поставщик кислорода для всего организма. Если система дала сбой, и организм недополучает О , могут появиться проблемы с нервной и сердечно-сосудистой системой.

— Организм — это единое целое. Когда один орган пострадал, то все остальные по цепочке могут выйти из строя. При этом увеличивается нагрузка на все системы, — говорит Елена Куракалова. — Восстанавливать легкие, сосуды и иммунитет помогут реабилитационные процедуры. Специалисты «Курорта Увильды» подберут индивидуальный комплекс и составят план в рамках программы «Иммунитет — защита от вирусов».

Многопрофильный центр медицины и реабилитации «Курорт Увильды», телефоны горячей линии и отдела бронирования путевок: (351) 225–14–14, 225–16–16, 225–17–17.

Офис в Челябинске: ул. Цвиллинга, 58, этаж 1; тел.: (351) 225–17–17; заказать тур на сайте: Uvildy.ru; Facebook.com; Vk.com; YouTube.com; Instagram.com.

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