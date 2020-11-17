В России циркулируют больше 100 штаммов коронавируса. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о том, что у коронавируса обнаружена мутация и выявлена она в Челябинской области и Санкт-Петербурге. КП-Челябинск узнала у главного внештатного эпидемиолога регионального Минздрава Александра Выгоняйлова, что это значит для далеких от медицины людей и стоит ли бояться коварной инфекции еще сильнее.

Анна Попова объявила, что в изоляте коронавируса, выделенном в Челябинской области, обнаружена мутация А831V. Для нее характерно снижение чувствительности к сыворотке переболевших COVID-19 людей, содержащих антитела к коварной инфекции. Но Александр Выгоняйлов говорит, что все не так страшно.

— Вирус постоянно изменяется, часть мутаций сохраняется, часть исчезает. Но это не говорит о его большей заразительности и не утяжеляет течение заболевания, — рассказал корреспонденту КП-Челябинск Александр Выгоняйлов. — Одним из способов лечения тяжелых пациентов от коронавируса является введение так называемой антиковидной плазмы — плазмы крови переболевших (реконвалесцентов). И та часть генома, где зафиксирована изменчивость, отвечает за процесс прикрепления антител, которые содержаться в плазме к вирусу. Поэтому возможно, что в дальнейшем мы будем наблюдать снижение эффективности введения плазмы, если эти изменения закрепятся. Но это только предположение. Есть разные пути преодоления этой потенциальной угрозы, в том числе увеличение титра антител в плазме крови.

По словам главного эпидемиолога Челябинской области, в России циркулируют больше 100 штаммов коронавируса. Но это не значит, что все они мутирующие и в дальнейшем вызовут какие-то жуткие болезни.

— Для сравнения: вирус гриппа мутирует в два раза больше, чем коронавирус, — добавил Александр Выгоняйлов.

Добавим, о мутации А831V в коронавирусе глава Роспотребнадзора заявила на онлайн-симпозиуме, озвучивая новые научные данные о COVID-19.

Ранее мы писали, что в небольшом магазинчике на улице Братьев Кашириных в Челябинске на днях появилось объявление: «Внимание!!! Вход только в маске. Covid-20». Табличка повеселила горожан, но мы задумались — ждет ли нас новая пандемия? Тогда челябинские врачи заявили, что мутации — всего лишь не более 1% от генома и коронавирус не подвержен большим изменениям.

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