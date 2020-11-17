В Челябинске произошел взрыв газа на фабрике пластиковых окон, есть погибший

Фото: прокуратура Челябинской области

Во вторник, 17 ноября, на фабрике пластиковых окон по улице Демидовской, 8 произошел взрыв. Густой черный дым было видно с разных концов города.

— Причиной пожара могло стать возгорание в газовой котельной, под завалами могут оказаться люди, — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

По информации КП-Челябинск, во время работ в котельной произошла утечка газа, что привело к взрыву.

Внутри склада все уничтожено. Фото: прокуратура Челябинской области

Так выглядел производственный цех. Фото: окна-руси74.рф

Точное число пострадавших пока не сообщается. Фото: окна-руси74.рф

Компания специализировалась на изготовлении пластиковых и алюминиевых окон. Фото: окна-руси74.рф

Как сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области, один человек погиб, еще двое пострадали.

— Продолжаем работу, возможно еще кто-то есть, — уточнил пресс-секретарь ведосмтва Михаил Растопчин.

На месте работают 137 человек и 36 единиц техники.

Взрыв произошел на Северо-Западе, дым было видно в центре и других районах Фото: ЧИТАТЕЛЬ "КП"

На место выехали прокурор города Челябинска Роман Самойлов и прокурор Курчатовского района Денис Поникаров. Надзорное ведомство проверит соблюдение трудового законодательства и технику безопасности.

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