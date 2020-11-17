Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 18 ноября 2020: маски в холода опасны, ковид мутирует, зато Египет откроют

В Челябинской области нашли мутация коронавируса
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Коронавирус в Челябинской области продолжает бить антирекорды. На раннее утро 18 зафиксировано 215 новых случаев. Всего с начала пандемии заразились 23 527 южноуральцев.
Количество выписанных с начала недели невелико. За последние сутки минздрав отчитался о 44 выписанных. Всего с начала пандемии 16 221 житель региона переболел COVID-19.
Мы собрали последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 18 ноября 2020.
Инфографика: коронавирус74.рф
За день от коронавируса умерли шесть человек:
— пациент, 73 года;
— пациентка, 63 года;
— пациент, 49 лет;
— пациент, 72 года;
— пациентка, 69 лет;
— пациент, 57 лет.
Еще у двоих погибших COVID-19 был сопутствующим заболеванием:
— пациент, 72 года: сахарный диабет, артериальная гипертензия;
— пациент, 71 год: постинфарктный кардиосклероз, сахарный диабет.
Инфографика: yandex.ru/covid19/stat
Пришел COVID-20?
В Челябинской области обнаружили мутацию коронавируса, для которой характерно снижение чувствительности к сыворотке с антителами, взятыми у переболевших COVID-19 людей.
Главный внештатный эпидемиолог регионального Минздрава Александр Выгоняйлов объяснил КП-Челябинск, что мутации не делают вирус более заразным и опасным. Однако если случившиеся изменения закрепятся, способ лечения антиковидной плазмой может стать менее эффектным. Это метод, при котором пациентам в тяжелом состоянии вводят плазму крови переболевших, содержащую антитела к вирусу нового типа.
Скорая снова будет выезжать на обмороки и отравления
Прокуратура нашла нарушения в приказе министра здравоохранения Челябинской области Юрия Семенова. По новым нормам, скорая не выезжает на обмороки, отравления, вызовы «человеку плохо» и «человек задыхается». Обращения отправляют в поликлинику.
Прежде всего эти меры были направлены на разгрузку бригад скорой помощи во время пандемии. Однако они нарушают порядок оказания медицинской помощи. В связи с чем министру вынесли предписания об устранении нарушения.
В маске тепло, но вредно
Челябинцы заметили, что в морозную погоду маска согревает, как шарф. Однако эксперты не советуют носить маску на улице, особенно зимой.
— Когда мы дышим через маску зимой на улице, мы вдыхаем свой же увлажненный воздух, он у нас не очищается, получается, маска создает эффект парника. Этим воздухом мы делаем организму хуже. Если человек даже минимально болен, он еще больше «загрязняет» себя, — объясняет заведующая терапевтическим отделением Челябинской областной клинической больницы № 2 Ольга Гузь.
Однако, если вы стоите на остановке, где толпа людей, то масочку лучше надеть.
А где погреться?
Например, в Египте. Авиакомпания Royal Flight планирует запустить регулярные рейсы из Челябинска в Каир. А оттуда туроператоры смогут доставлять южноуральцев на курорты автобусами.
Экскурсии, скорее всего, тоже будут и скучать в отеле не придется. Чтобы вместо сувенира не привезти домой коронавирус, не забывайте про меры безопасности. И не забудьте сделать тест на ковид перед вылетом.
Как думаете, стоит ли сейчас ехать за границу? Пишите в комментарии! А пока это все новости о коронавирусе в Челябинской области на утро 18 ноября 2020.
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