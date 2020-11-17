Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 18 ноября 2020: маски в холода опасны, ковид мутирует, зато Египет откроют

В Челябинской области нашли мутация коронавируса Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Коронавирус в Челябинской области продолжает бить антирекорды. На раннее утро 18 зафиксировано 215 новых случаев. Всего с начала пандемии заразились 23 527 южноуральцев.

Количество выписанных с начала недели невелико. За последние сутки минздрав отчитался о 44 выписанных. Всего с начала пандемии 16 221 житель региона переболел COVID-19.

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 18 ноября 2020.

Инфографика: коронавирус74.рф

За день от коронавируса умерли шесть человек:

— пациент, 73 года;

— пациентка, 63 года;

— пациент, 49 лет;

— пациент, 72 года;

— пациентка, 69 лет;

— пациент, 57 лет.

Еще у двоих погибших COVID-19 был сопутствующим заболеванием:

— пациент, 72 года: сахарный диабет, артериальная гипертензия;

— пациент, 71 год: постинфарктный кардиосклероз, сахарный диабет.

Инфографика: yandex.ru/covid19/stat

Пришел COVID-20?

В Челябинской области обнаружили мутацию коронавируса, для которой характерно снижение чувствительности к сыворотке с антителами, взятыми у переболевших COVID-19 людей.

Главный внештатный эпидемиолог регионального Минздрава Александр Выгоняйлов объяснил КП-Челябинск, что мутации не делают вирус более заразным и опасным. Однако если случившиеся изменения закрепятся, способ лечения антиковидной плазмой может стать менее эффектным. Это метод, при котором пациентам в тяжелом состоянии вводят плазму крови переболевших, содержащую антитела к вирусу нового типа.

Скорая снова будет выезжать на обмороки и отравления

Прокуратура нашла нарушения в приказе министра здравоохранения Челябинской области Юрия Семенова. По новым нормам, скорая не выезжает на обмороки, отравления, вызовы «человеку плохо» и «человек задыхается». Обращения отправляют в поликлинику.

Прежде всего эти меры были направлены на разгрузку бригад скорой помощи во время пандемии. Однако они нарушают порядок оказания медицинской помощи. В связи с чем министру вынесли предписания об устранении нарушения.

В маске тепло, но вредно

Челябинцы заметили, что в морозную погоду маска согревает, как шарф. Однако эксперты не советуют носить маску на улице, особенно зимой.

— Когда мы дышим через маску зимой на улице, мы вдыхаем свой же увлажненный воздух, он у нас не очищается, получается, маска создает эффект парника. Этим воздухом мы делаем организму хуже. Если человек даже минимально болен, он еще больше «загрязняет» себя, — объясняет заведующая терапевтическим отделением Челябинской областной клинической больницы № 2 Ольга Гузь.

Однако, если вы стоите на остановке, где толпа людей, то масочку лучше надеть.

А где погреться?

Например, в Египте. Авиакомпания Royal Flight планирует запустить регулярные рейсы из Челябинска в Каир. А оттуда туроператоры смогут доставлять южноуральцев на курорты автобусами.

Экскурсии, скорее всего, тоже будут и скучать в отеле не придется. Чтобы вместо сувенира не привезти домой коронавирус, не забывайте про меры безопасности. И не забудьте сделать тест на ковид перед вылетом.

Как думаете, стоит ли сейчас ехать за границу? Пишите в комментарии! А пока это все новости о коронавирусе в Челябинской области на утро 18 ноября 2020.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru