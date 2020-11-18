«Вы не правы!» Жителей Челябинской области задержали из-за отказа надеть маску в магазине

За нахождение без маски в общественном месте могут оштрафовать Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Миассе компания мужчин попала под рейд полиции по проверке соблюдения масочного режима. Отказ надеть маску перерос в потасовку с криками: «Вы не правы!». Дебоширов задержали. Очевидцы сняли конфликт на видео и выложили в соцсети.

Как пишет очевидица Алевтина, компания друзей зашла в магазин. Один из них пошел на кассу, остальные остались ждать у входа. И в это время в магазин нагрянул рейд с проверкой соблюдения масочного режима.

— У всех были маски — у кого висели на ушах, у кого просто в руках, — рассказала девушка КП-Челябинск. — Они все вышли на улицу. Когда покупатели выходили из магазина, я услышала, что разговор идет на повышенных тонах. Я включила камеру и пошла на выход.

Инцидент произошел вечером в воскресенье, уточнили в ГУ МВД по Челябинской области. Один из покупателей находился в общественном месте без маски.

— На требование полиции надеть маску он не реагировал, нецензурно выражался. Проследовать в служебный автомобиль для составления протокола об административном правонарушении отказался. Поэтому, чтобы доставить мужчину в территориальный отдел МВД, к нему была применена физическая сила, — комментируют в пресс-службе полиции.

На подмогу ему пришли еще двое. Они пытались помешать полицейским, матерились. В итоге всех троих забрали в отделение.

В отношении мужчин составлены протоколы об административном нарушении: двое привлечены за неповиновение полиции, а третий — за мелкое хулиганство. Сейчас суд Миасса вынес решение об аресте на двое суток для одного нарушителя общественного порядка и трое суток — для двоих других.

Кроме того, безмасочнику грозит штраф за невыполнение правил поведения при ЧС или угрозе ее возникновения.

В группе во «ВКонтакте», куда очевидица выложила видео потасовки, развернулась настоящая дискуссия. Одни миассцы сетовали на беспредел властей и то, что «дожили: за маску в полицию забирают». Другие, наоборот, уверены, что мужчины слишком нахально и агрессивно себя вели.

В Челябинске действует масочный режим. И тех, кто не носит маски в транспорте и общественных местах, могут оштрафовать по ст. 20.6.1 КоАП на сумму от одной до 30 тысяч рублей.

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