«Коммунальное чтиво»: челябинец продал трехкомнатную квартиру, которую «рекламировал» Квентин Тарантино

На фоне фотообоев можно снять неплохой фильм про тропический остров Фото: Александр Кайнов/facebook.com

Житель Челябинска продал квартиру, которую «рекламировал» Квентин Тарантино. Год назад Александр Кайнов сделал креативное объявление, где с помощью фотошопа добавил известного режиссера в интерьер своей трехкомнатной квартиры.

Судя по лицу режиссера, от квартиры он ожидал большего Фото: Александр Кайнов/facebook.com

Для коллажа он использовал снимки его тогдашнего визита в Москву, на которых Тарантино разглядывал столичные достопримечательности. Однако в челябинской версии Квентин внимательно осматривает трешку в Ленинском районе. Мебель определенно задает атмосферу, будь здесь настоящий Тарантино, может, и фильм бы снял про перестройку.

Но спальня ему определенно понравилась Фото: Александр Кайнов/facebook.com

— Кто, только не жил в этой квартире, — вспоминает Александр. — Все заезжали на год, но съезжали через пару месяцев. Армяне из Тюмени, которых нанял «Ростелеком», парни из Кусы, делающие ремонт в «Монеточке», бригада из Еманжелинска, которая делала плоскую кровлю «Конару», еще садоводы какие-то, устроившие потоп.

Не Голливуд, но сойдет Фото: Александр Кайнов/facebook.com

Так называемая «омерзительная трешка» приобрела популярность в Интернете, но покупать эти 65 квадратов за 2,3 млн рублей никто не собирался. Лишь спустя год Александр смог найти покупателей, которые забрали «звездные» апартаменты в ипотеку. Сделка состоялась в пятницу 13-го.

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