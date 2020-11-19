«Никто не хочет связываться»: в Челябинске не могут найти подрядчика для ремонта трибуны у памятника Ленину на площади Революции

Ремонт в этот раз потребовался центральной трибуне Фото: Валентина ВАГАНОВА

Скандальный ремонт памятника Ленину получил вторую жизнь. На этот раз требуется реставрация центральной трибуны. Вот только подрядчика найти не могут уже месяц. Эксперты считают, что дело именно в пристальном внимании к этой теме со стороны горожан.

Аукцион объявила администрация Советского района Челябинска. Тендер на 1 939 683 рублей разметили 19 октября. В документации указано, что необходимо демонтировать гранитную облицовку, кирпичные стены и другие элементы, а затем, после очистки и обработки специальным защитным материалом, установить обратно. Компания-участник должна соответствовать определенным требованиям, самое главное — иметь лицензию на работу с объектами историко-культурного наследия. А таких компаний не так и много.

Боковые трибуны отремонтировали в прошлом году Фото: Инна КУМЕЙКО

Как выяснилось, желающих нет, и 27 октября закупку признали несостоявшейся. В мэрии сообщили, что вся информация — в районной администрации. Взять комментарий по этой теме не удалось. Но, как стало известно КП-Челябинск, закупка, скорее всего, будет перенесена на следующую весну.

— Другой вопрос, будет ли к этому моменту финансирование, — уточнил источник в администрации района. — Вообще аукцион планировали объявить еще весной, но из-за пандемии пришлось сдвинуть сроки.

Челябинский краевед Юрий Латышев считает, что причиной долгого поиска подрядчиков может быть именно ажиотаж вокруг этой темы. Он объяснил, что сама архитектурная композиция состоит из нескольких частей: памятник Ленину с постаментом, центральная трибуна и места для зрителей (левая и права трибуна). Ровно год назад были отремонтированы боковые трибуны. А сам памятник реставрировали в 2018 году.

Ремонт постамента никого не устроил Фото: Инна КУМЕЙКО

— Там была какая-то халтура, потом что-то восстанавливали, — объясняет Юрий Латышев. — Последние претензии, которые я видел, были именно по трибуне. Но почему-то они направлены в адрес тех, кто ремонтировал памятник. А центральную трибуну за эти годы никто не трогал. Проблемы с поиском подрядчика, вероятно, связаны с предыдущими проблемами и ажиотажем вокруг них. Никто не хочет связываться.

Директор Центра историко-культурного наследия Челябинска Юлия Краснова объяснила КП-Челябинск, что новые ремонтные работы не связаны с их учреждением.

— Ремонт центральной трибуны не входил в предыдущий контракт. Все свои обязательства мы выполнили, отчет по работам — в Госкомитете, — сказала Юлия Краснова.

О ремонте памятника Ленину заговорили в 2018 году. Тогда из областного бюджета выделили 15 млн рублей. Сначала памятник хотели отреставрировать полностью, но затем исключили центральную трибуну и решили обновить постамент. Но работа встала из-за опасений, что памятник из-за отбойных молотков может рухнуть. Все челябинцы помнят, как долго шла реставрация. Началась летом, а закончена была только к ноябрю 2018 года. Гранитную облицовку постамента, прилегающей площадки и трибун заменили, потратив 14,8 млн рублей из городского бюджета. Но после ремонта постамент стал выглядеть гораздо хуже, чем до него. В итоге материалы проверки переросли в уголовное дело.

Осенью прошлого года Площадь Революции снова оцепили — на этот раз реставрировали левую и правую трибуны. Сейчас администрация Советского района планирует отремонтировать центральную трибуну. Но опасения остаются прежними: кто возьмется за дело, будут ли деньги и не упадет ли Ленин к ногам пролетариата?

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