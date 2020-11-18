Пока ледовому городку и праздничным мероприятиям в Челябинске быть. Но с соблюдением мер против коронавируса. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В этом году с празднованием Нового года все сложно. На вопрос «Где будешь праздновать?» люди грустно отвечают «Дожить бы». Соседний Екатеринбург уже отказался от ледового городка из-за коронавируса. В Москве не будут работать рестораны в новогоднюю ночь, не состоятся массовые праздничные мероприятия. А как Челябинск будет отмечать Новый год 2021 из-за коронавируса, введут ли ограничения? Неужели это будет самый грустный Новый год?

В 20-х числах декабря на площади Революции должен вырасти городок «Челябинск космический» с инопланетянами, Юрием Гагариным и Снегурочкой на спутнике. По словам первого вице-губернатора Челябинской области Ирины Гехт, ограничения по посещению городка, горок и аттракционов пока не принимались. То же самое касается работы ресторанов в новогоднюю ночь.

Елки в школах в этом году поменяют привычный формат. Отмечать праздник дети будут в своих классах. Традиционная губернаторская елка все-таки состоится, но без хороводов и игр.

— Будет новогодний спектакль с рассадкой на социальной дистанции, с соблюдением всех требований Роспотребнадзора. Мы считаем неправильным лишать детей праздника, которого они так ждут. Также детям подарят подарки, — сообщила Ирина Гехт на брифинге по коронавирусу 18 ноября.

Она также отметила, что если раньше губернаторские елки проводились в крупных южноуральских городах, то теперь они пройдут в каждом районе и городе области.

Все спектакли и представления в театрах пока разрешены, они тоже пройдут с соблюдением всех мер.

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