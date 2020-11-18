«Измени свой город к лучшему»: интерактивный музей в Коркинском районе открыли по инициативе самих школьников

Школьники поселка Роза вместе с преподавателями собирали материалы для будущего интерактивного музея.

Ксения Аляева и Регина Шпехт из школы №11 по праву могут гордиться тем, что внесли свой вклад в историю родного района и поселка. А началось все с участия в детском социальном проекте «Измени свой город к лучшему». Ксения и Регина предложили создать в школе необычный исторический музей. Лучше сказать, вариант современного интерактивного музея – в электронном виде систематизировать и сохранить страницы истории.

АКТУАЛЬНО, ИНТЕРЕСНО

Интересную, актуальную идею поддержали инициаторы всероссийского проекта – Русская медная компания.

Для обустройства такого музея в стенах школы приобрели интерактивный сенсорный стол, комплект из двух резных стендов, музейную витрину на подставке и стеклянную витрину с подсветкой, настенный экран и проектор. Проект в поселке Роза получил название «Музейная гостиная». «Начинку» - экспонаты, артефакты - исторические документы, фотографии, материалы, школьницам помогали собирать и систематизировать педагоги учебного заведения.

Для справки: Конкурс детских социальных проектов РМК «Измени свой город к лучшему» стартовал в 2017 году. В 2018-ом проект компании победил в национальной программе «Лучшие социальные проекты России» в категории «Образование, наука и спорт». В 2019 году на рассмотрение жюри конкурса поступило более 70 работ. За три сезона конкурса было около 150 проектов. Школьники Коркинского района четвертый год участвуют в этом уникальном конкурсе. Ранее в них побеждали ученики школ № 4, 10 и 1. На реализацию проекта РМК в школе №11 поселка Роза выделено 350 тысяч рублей.

Оборудование для музея нового формата было приобретено в рамках грантов Русской медной компании.

В музее сейчас собраны материалы о трех участниках Великой Отечественной войны, Героях Советского Союза — Николае Забелкине, Николае Руденко и Иване Сидоренко, о трудовых подвигах земляков, почетных шахтерах, о визите на Розу Владимира Путина в 2012 году, Здесь же рассказы, подкрепленные иллюстрациями о выпускниках, которые внесли значительный вклад в развитие страны, Южного Урала и Коркинского района, крупных спортивных достижениях.

Любой желающий может включить интерактивную доску и просматривать экспонаты музея, сохраненные в виде сканированных иллюстраций (документы, фотографии). Все, что храниться в электронной базе «Музейной гостиной» можно также просматривать через проектор на настенном экране. Сами школьники и педагоги могут проводить «экскурсии» по такому музею, рассказывая посетителям об экспонатах. Более того, ученики и педагоги рассказали, что в образовательном учреждении есть много интересного материала, который собирался годами, десятилетиями. «Начинка» музея будет дополняться, в том числе, и благодаря участию самих жителей поселка. Кстати, технологии интерактивного музея позволяют посетителям оставлять свои комментарии, предлагать свои материалы для «Музейной гостиной»…

СВЯЗЬ ИСТОРИИ И СОВРЕМЕННОСТИ

— Ребята рассказали нам, что готовы приносить все новые и новые экспонаты. Уверена, наверняка, почти в каждой семье жителей Розы, Коркино есть что вспомнить, что показать, рассказать об истории родного края, о своих знаменитых земляках, о Великой Победе, 75-летие которой мы отмечаем в этом году. И эта музейная гостиная должна стать своего рода уникальным, семейным местом. Местом притяжения учеников, их родителей. Здесь уже чувствуется атмосфера, где объединяется прошлое, настоящее и будущее. Сохраняя эту историю, мы приумножаем наши знания, нашу историю, чтобы двигаться дальше. Нужно видеть и перенимать опыт того, как решать, подчас, непростые задачи и, повторю, идти вперед… Да, этот проект сейчас реализован. Но можно ли его закончить? Он будет продолжаться, дополняясь новыми материалами, экспонатами. Будет обустраиваться, окружен заботой, уютом. Русская медная компания всегда рада помогать в реализации таких проектов. Проектам, сохраняющим историю, человечность, добрые начала. Проект Русской медной компанией «Измени свой город к лучшему» дает старт добрым, полезным, общественно значимым начинаниям. В Розе он также найдет свое продолжение, и количество экспонатов будет расти, — подчеркнула вице-президент по кадровой политике и социальной ответственности РМК Анна Шабарова.

Открытие интерактивного музея - значимое событие для жителей поселка, всего района.

ДОБРЫЕ И ТРОГАТЕЛЬНЫЕ

Организаторы конкурса также привели один из показательных примеров реализации проекта в Хабаровском крае. В одном из поселков региона школьник предложил соорудить специальную коляску для велосипеда, которой могут воспользоваться все жители поселка, большинство из которых люди пожилого возраста. Такой «прицеп» совместим с любым велосипедом. Цель – помочь жителям доставлять продукты из магазина до дома. И сам мальчишка помогает в такой доставке на своем «велике». Проект назвали «Добрые соседи».

— Работы, которые дети делают вместе с педагогами, с родителями, очень добрые, трогательные. Все это делает лучше тот уголок, где, они живут, учатся. Сегодняшние школьники быстро разобрались в электронных возможностях. История и современные технологии и нашли свое прекрасное отражение в этом интерактивном музее, — подчеркнула глава Коркинского муниципального района Наталья Лощинина.

Экспонаты музея хранятся не только на стендах, но и в цифровом формате.

ДЛЯ СПРАВКИ

• В 2020 году в проекте Русской медной компании «Измени свой город к лучшему» участвовали школьники из территорий присутствия предприятий РМК. По условиям конкурса участники предлагают на суд организаторов свои идеи по улучшению качества городской среды и решению актуальных проблем территорий.

• Жюри конкурса, в состав которого входят представители предприятий, администраций муниципальных образований и РМК, оценивают степень проработки проектов и их практическую пользу для местных жителей. Авторы лучших идей получают средства на реализацию проектов. В этом году компания профинансировала 11 проектов. Общий бюджет конкурса достиг 4,4 млн рублей – почти на треть больше, чем в 2019 году.

• Защиту проектов конкурса «Измени свой город к лучшему» проводили в онлайн-режиме

• В Карабаше победителем признали проект воспитанников Центра помощи детям, которые предложили создать большой рисунок на одном из городских фасадов. В Кыштыме реализуют проект по благоустройству территории рядом со школой № 4 – здесь появятся трибуны, баскетбольная площадка и малые архитектурные формы. В поселке Гранитном Новоорского района (Оренбургская область) на средства компании восстановят пришкольную теплицу. Поселок Томинский в скором времени обзаведется новым грунтовым теннисным кортом.

• В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне на конкурс поступило много проектов, связанных с сохранением памяти о героях войны. В Варненском районе победил проект школьников из села Толсты, которые предложили восстановить Мемориал славы и благоустроить прилегающую к нему территорию. В Карталинском районе ребята выступили с инициативой создать мемориальную композицию «Стена памяти».

• В поселке Остроленском Нагайбакского района построят полосу препятствий для тренировок местного военно-патриотического клуба. Универсальные снаряды под открытым небом станут популярным местом для занятий всех местных любителей спорта. В Верхнеуральском районе победил проект благоустройства территории у храма в поселке Спасском. Авторы инициативы предложили разбить вокруг клумбы и организовать цветники, чтобы украсить одну из главных достопримечательностей поселка.