Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 19 ноября 2020: какие болезни вызывает ковид, почему делят статистику умерших и как будем встречать Новый год

Вызовы скорой помощи теперь не будут перенаправлять в поликлиники Фото: Валентина ВАГАНОВА

Коронавирусная статистика продолжает расти. На утро 19 ноября минздрав зарегистрировал 218 новых случаев. Всего в Челябинской области заразились 23 745 человек. За сутки из больниц выписали 50 пациентов. С начала пандемии 16 271 житель региона переболел COVID-19.

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 19 ноября 2020.

Инфографика: yandex.ru/covid19/stat

За день от COVID-19 умерли четыре человека: мужчин 70 и 77 лет, женщины 75 и 77 лет.

Еще у четверых погибших коронавирус был сопутствующим заболеванием:

— пациентка, 81 год: сахарный диабет, легочно-сердечная недостаточность;

— пациентка, 74 года: сахарный диабет, артериальная гипертензия;

— пациентка, 87 лет: острый инфаркт миокарда, атеросклероз коронарных артерий;

— пациент, 69 лет: атеросклероз сосудов головного мозга, гипертоническая болезнь.

Инфографика: коронавирус74.рф

Зачем указывают другие диагнозы?

В статистике минздрав разделяет зараженных на тех, кто погиб от коронавируса, и тех, у кого он был сопутствующим заболеванием. Почему просто не сгрести всех под одну гребенку? Ведь болеет человек COVID-19, и лечат его от ковида, но умирает от другой болезни. Как так?

Дело в том, что коронавирус обостряет хронические заболевания.

— Потому что смерть от ковида непосредственно связана с проявлением именно ковидной инфекции. Если пациент умирает от того же инфаркта миокарда, то он только косвенно связан с COVID-19. Коронавирус здесь выступает в качестве, скажем так, триггера, всех этих процессов, — объяснил главный внештатный пульмонолог управления здравоохранения администрации Челябинска Владимир Антонов.

На сегодняшний день в регионе зарегистрированы 238 смертей непосредственно от COVID-19. Количество летальных случаев от основного заболевания почти в два раза больше — 529.

Поражает не только легкие

Челябинские эксперты рассказали, что пневмония не единственное осложнение коронавируса. Оказывается, в зоне риска почти все органы.

— Может быть развитие диабета даже у тех, у кого никогда его не было, поражение желудочно-кишечного тракта, центральной нервной и костно-мышечной систем. Еще до проявления респираторных симптомов люди жалуются на поражение суставов, и только потом присоединяется (а в некоторых случаях и не присоединяется) поражение легких или какие-либо респираторные симптомы, — рассказал Владимир Антонов.

Также специалист говорит, что уже описаны случаи развития энцефалита, то есть поражения нервной ткани непосредственно вирусом SARS-CoV-2 (новый вирус, который был идентифицирован как причина COVID-19, — Прим. авт.). А все нарушения в организме в основном связаны с нехваткой кислорода, на которую реагируют мозг и нервная система.

Не стоит делать КТ после выздоровления

Эксперты не советуют южноуральцам повторно проходить томографию после перенесенной ковидной пневмонии. Сделать это можно только тем, у кого была тяжелая форма болезни, и то через полтора месяца после выписки.

— Если раньше, то никаких особых изменений мы там не увидим. Если COVID-19 перенесен в легкой степени и незначительным процентом поражения легких, то повторять исследование особого смысла нет, — рассказал Владимир Антонов.

Минздрав отменил скандальный приказ

Минздрав Челябинской области отменил приказ, по которому скорая не выезжала на обмороки, отравления, тахикардии, к задыхающимся людям и по другим жалобам. Ранее прокуратура признала это распоряжение незаконным и вынесла предписание министру здравоохранения об устранении нарушения.

В ведомстве объяснили, что это помогло в критический момент разгрузить скорую помощь, но больше в это нет необходимости.

Как пройдет Новый год во время коронавируса

В 20-х числа декабря на площади Революции в Челябинске появится ледовый городок «Челябинск космический». Пока что власти не планируют вводить ограничения для его посетителей. О закрытии ресторанов на новогоднюю ночь речи тоже не идет.

В школах елки состоятся, но отмечать их школьники буду в своих классах. Также не отменили и губернаторскую елку, только в этот раз она пройдет без игр и хороводов. Все праздничные спектакли тоже разрешены с соблюдением санитарных норм.

Без маски был один, а «закрыли» троих

В Миассе троим мужчинам не повезло попасть под масочный рейд полиции. Точнее, без маски был один. Еще двое пришли «на помощь». Троица устроила настоящий скандал и чуть не подралась с представителями закона.

— На требование полиции надеть маску мужчина не реагировал, нецензурно выражался. Проследовать в служебный автомобиль для составления протокола об административном правонарушении отказался. Поэтому, чтобы доставить мужчину в территориальный отдел МВД, к нему была применена физическая сила, — комментируют в пресс-службе полиции.

В итоге втроем они отправились в отделение. Им назначили административный арест. Двоим за неповиновении полиции — трое суток, еще одного — на двое суток за хулиганство.

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 19 ноября 2020.

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