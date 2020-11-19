Лечат не пилюли, а врач: представители Партии пенсионеров предложили бороться с COVID-19 не только одними лекарствами

Особенно остро дефицит врачей проявился в период борьбы с коронавирусом Фото: Валентина ВАГАНОВА

Выступление министра здравоохранения Челябинской области Юрия Семенова на заседании комитета по социальной политике депутаты областного парламента посчитали несостоятельным и неконкретным. За чередой цифр многие не увидели ничего «конкретного и лаконичного». Так, по данным ведомства, на бесплатные препараты имеют право 240,5 тыс. льготников. Бюджет на эти закупки увеличился за год более чем на треть. Количество получателей льгот растет, сегодня задача — увеличить сумму получаемых из федерального бюджета средств. На обеспечение лекарствами медицинских учреждений из регионального бюджета выделено 67,3 млн рублей, еще 130 млн — из федерального бюджета. Министр сообщил, что деньги уже поступили в регион, сейчас ведется работа с поставщиками.

«ПРАКТИЧЕСКИ ГОТОВЫ»

«Жонглирование цифрами» и длинный доклад Юрия Семенова не впечатлили часть депутатов, которые так и не поняли готов ли регион к борьбе с коронавирусом, и поступят ли в область необходимые лекарства. После слов «мы практически готовы» и «проблемы с рядом препаратов есть, но они решаются» осталось довольно много вопросов. Руководитель Росздравнадзора по Челябинской области Лариса Землянская неоднозначно заявила, что лечебные учреждения обеспечены лекарствами, но имеются вопросы, связанные с повышенным спросом на них.

Конструктивные предложения на этот счет поступили от фракции Партии пенсионеров Законодательного собрания Челябинской области. Ее лидер Семен Фирстов справедливо подчеркнул, что без врачей медицинские препараты не помогут, лечат не лекарства, а врач. Именно дефицит медицинских кадров сегодня становится большой проблемой.

Лидер фракции Партии пенсионеров в ЗСО Челябинской области Семен Фирстов

ДЕФИЦИТ ВРАЧЕЙ

— Во всех территориях жители, избиратели обращаются к нашим представителям: не хватает лекарств, и главное — остро не хватает медицинского персонала. Врачей не хватает, — отметил Семен Фирстов. — Эта очень острая тема. Тем более, сейчас, в период пандемии. Нагрузка на врачей возрастает в разы. По статистике умирает все больше пациентов. Медики не успевают лечить больных. Повторю, их просто не хватает, и этот вопрос нужно решать. Так, в Челябинской области за девять месяцев 2020 года почти в два раза выросла потребность в медицинских кадрах. Если на конец 2019 года не хватало 1539 специалистов, то сейчас их число выросло до 2954 человек. Есть большие вопросы по персоналу пенсионного и предпенсионного возраста (по статистике почти 40 процентов в ближайшие годы может покинуть отрасль).

В своем выступлении в областном парламенте Семен Фирстов привел факт, касающийся того, что, врачи-эксперты страховых компаний, работающие сегодня с фондом ОМС, говорят о том, что практически все истории болезней, умерших с диагнозом COVID-19, оформлены не должны образом, есть много недочетов по назначению лекарственных препаратов, много недоназначенных лекарственных средств.

— Наша фракция выступила с инициативой о проведении представителями комитета по социальной политике постоянного мониторинга ситуации именно с обеспечением медицинским персоналом…

СОПУТСТВУЮЩИЕ И COVID-19

— Речь идет о тех врачах, кто работает с ковидными больными?

— Я, как врач, как специалист скажу, что это глубокая ошибка, когда организм человека от коронавирусной инфекции будет лечить один врач. Скажем, у пожилых людей много других, сопутствующих заболеваний. И здесь как раз речь идет о работе узких специалистов… Смерть от COVID-19 нередко происходит не из-за этого заболевания, а от осложнений и перехода их в острую форму. Дефицит таких специалистов вышел на первый план, в том числе, инфекционистов, реаниматологов.

Представители Партии пенсионеров привели и такие факты. Например, в основном городском инфекционном отделении МАУЗ ОЗП ГКБ №8 по нормативам должно быть 39 врачей-инфекционистов, а до открытия центра в Малой Сосновке их уже было всего два десятка и сейчас оттуда ушли специалисты… О каком качестве лечения мы можем говорить при таких нагрузках на врачей.

КАЧЕСТВО МЕДИЦИНЫ

— Узких специалистов не хватает, как на амбулаторной этапе, так и в стационарах, — подчеркивают в Партии пенсионеров. — Специалистов беспокоит, что отток врачей из инфекционных отделений в новый центр в Малой Сосновке станет еще больше. Это может привести к снижению качества предоставления медицинских услуг в других медучреждениях. В свою очередь у пациентов, которых госпитализируют в новый Центр, будет недоступно лечение сопутствующих, к примеру, неврологическх, онкологических, гинекологических, урологических, травматологических и иных заболеваний. Они и сейчас в период коронавирусной инфекции лишь относительно доступны. Держать штат смежных специалистов на отдаленной территории в Малой Сосновке очень проблематично, и едва ли представляется возможным. Это пожилые больные с сопутствующими, порой крайне тяжелыми патологиями, которые требуют постоянного наблюдения специалистов, как терапевтического, так и хирургического профиля. Вероятно, при строительстве было решено, что пациенты будут болеть только коронавирусной инфекцией и госпитализировать их будут только с этим заболеванием.

— Мы настаиваем на том, чтобы в комитете по социальной политике Законодательного собрания Челябинской области была создана рабочая группа или комиссия с участием руководителей Минздрава, заместителей губернатора, курирующих социальные направления. Необходим мониторинг ситуации. Это позволит оперативно и эффективно решать вопросы. Если ничего не сделать, то скоро лечить людей будет некому.

МИР СТАНЕТ ДРУГИМ

Депутат областного парламента, представитель Партии пенсионеров, врач, хирург, больше 40 лет проработавший в практической медицине Владимир Владимирский заметил, что, случись эпидемия, можно найти помещения для больных, но подготовить врача, специалиста нужно время.

Особенно остро дефицит врачей проявился в период борьбы с коронавирусом. Фото: Валентина ВАГАНОВА

— Не случайно есть выражение «искусство врачевания». Нельзя полагать, что любой врач может стать, к примеру, прекрасным инфекционистом. Да, открывать новые площади для лечения больных коронавирусом — это необходимо. Но, повторю, и вчера и сегодня нужно работать на перспективу. Нужно растить новые кадры по всем, в том числе, и по инфекционным направлениям. Необходимо вкладывать средства в подготовку специалистов. Скорее всего, мир уже не станет таким, как прежде. И здесь нужен качественно другой подход к подготовке кадров, к тому, чтобы врачи, медицинский персонал закреплялся на своих рабочих местах, рос, повышел свой профессиональный уровень, квалификацию.