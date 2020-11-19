Онлайн-прием пациентов занимает около 10 минут. Фото: предоставлено пресс-службой Минздрава Челябинской области

Телемедицина добралась до Челябинской области. В регионе начали проводить консультации пациентов в режиме онлайн. Это позволяет разгрузить поликлиники, сократить очереди и охватить намного больше людей, нуждающихся в медицинской помощи.

— Сейчас введен новый проект по обслуживанию пациентов в режиме онлайн, через интернет — телемедицина, — рассказала заведующая отделением медицинской профилактики ОКБ №2 Лариса Бортник. — Записаться на консультацию с врачом можно через госуслуги. Это очень удобно для пациентов, разгружает поликлинику за счет снижения очередей. Люди, не выходя из дома, могут задать вопрос по лечению непосредственно доктору. Обычно это вторая или последующая консультации для того, чтобы пациенты могли, не приходя в поликлинику, продлить больничный, узнать результаты анализов и проконсультироваться, а специалист — скорректировать лечение.

Удаленная работа, как отмечает Лариса Бортник, позволяет врачам охватить намного больше людей. Обычно участковый терапевт за день может выехать на дом к 10-15 пациентам, а онлайн-консультации дают возможность виртуально принять до 20-30 человек.

— Возможно увеличение этого числа, потому что к телемедицине будут подключаться другие специалисты, — добавила Лариса Бортник. — Принимаем пациентов с любыми жалобами и симптомами.

Данные о пациенте у врача отображаются в системе «Барс». В ней специалист может посмотреть информацию о предыдущих посещениях поликлиники пациентом, его жалобах, проведенных обследованиях и диагнозе.

В ОКБ №2 говорят, что люди реагируют на нововведение положительно: аппаратура и связь работает стабильно, и за несколько дней тестирования системы сбоев не было.

Главное, чтобы во время консультации врача никто не отвлекал. Фото: предоставлено пресс-службой Минздрава Челябинской области

— Телемедицина — это наше неизбежное, но при этом необходимое будущее, которое в пандемию коронавируса становится настоящим, — говорит Анна Авладеева. — Последние три дня мы начали, и успешно проводим телемедицинские консультации. В условиях дефицита медперсонала мы не настолько доступны для населения, как раньше, поэтому иметь возможность связаться с врачом по экрану компьютера или телефона — это очень здорово. Пандемия закончится, но мы и в дальнейшем будем использовать телемедицинские технологии, чтобы консультировать хронических пациентов.

Сомнения, связанные с внедрением телемедицины, у врачей были. Думали, что пожилые пациенты не смогут подключаться к онлайн-конференциям. Но три дня теста системы показали, что бабушки и дедушки за время самоизоляции вполне научились пользоваться современными технологиями.

Записаться на прием к врачу через телемедицину можно на сайте Talon.zdrav74.ru. Для этого нажимаем кнопку «Записаться к врачу». Для идентификации вводим номер полиса ОМС либо подтверждаем личность через портал Госуслуг, после чего — выбираем специалиста проекта «Телемедицина», свободную дату и время приема. Для соединения с врачом нужно повторно зайти на сайте в личный кабинет, и пройти по появившейся там ссылке.

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