Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 20 ноября 2020: смерть первооткрывателя Аркаима, новогодние ограничения и проверка цен на КТ

В Челябинской области ограничили работу ресторанов, баров и кафе
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Челябинской области с каждым днем все больше людей заболевают коронавирусом. На утро 20 ноября минздрав зарегистрировал 219 новых случаев. Всего COVID-19 официально подтвердили у 23 964 жителей региона.
За сутки выписали 59 пациентов. С начала пандемии 16 330 человек переболели коронавирусом. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 20 ноября 2020 г.
Инфографика: коронавирус74.рф
За день от COVID-19 умерли четыре человека:
— пациент, 76 лет;
— пациентка, 59 лет;
— пациент, 83 года;
— пациентка, 84 год.
Также у четверых погибших коронавирус был сопутствующим заболеванием:
— пациент, 70 лет: сахарный диабет со множественными осложнениями, атеросклероз коронарных артерий;
— пациентка, 82 год: сахарный диабет, гипертоническая болезнь с поражением почек и сердца;
— пациент, 70 лет: постинфарктный кардиосклероз, гипертоническая болезнь;
— пациентка, 84 года: хроническая ишемическая болезнь сердца, легочно-сердечная недостаточность.
Инфографика: yandex.ru/covid19/stat
Никаких гуляний в новогоднюю ночь
В Челябинской области ввели новые ограничения по коронавирусу. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Алексей Текслер. Кафе, барам и ресторанам запретили обслуживать клиентов с 23:00 до 6:00. Ограничения будут действовать с 1 декабря по 10 января, а это значит, что новогодние гуляния до утра отменяются. Отмечать придется тихо, по-домашнему.
Также владельцам заведений запретили устраивать танцы, музыкальные представления и дискотеки. А концерты придется согласовывать с министерством культуры. Но не отчаивайтесь, ведь такое благо цивилизации, как доставка, будет работать, несмотря на пандемию.
Антимонопольная служба проверит цены на КТ
Антимонопольная служба Челябинской области начала сбор информации о ценах на КТ в частных клиниках. Поводом для этого послужило заявление от Росздравнадзора. Стоимость услуги варьируется от 3600 до 6000 рублей, когда тарифы по ОМС составляет 2063 рубля.
Теперь граждан просят отправлять чеки и другие документы, подтверждающие оказание помощи, на электронную почту управления.
Умер известный археолог, открывший Аркаим
Не стало известного челябинского археолога, открывшего заповедник «Аркаим», Геннадия Здановича. Его коллега Елена Куприянова сообщила КП-Челябинск, что он лечился от коронавируса.
— Он был в искусственной коме на ИВЛ три дня. У него остановилось сердце. По факту, конечно, коронавирус. Геннадию Борисовичу была 82 года, у него был сахарный диабет и другие заболевания. Проблем с сердцем не было, — уточнила Елена Куприянова.
Как болеют коронавирусом во второй раз
Челябинец уверен в том, что перенес коронавирус дважды. В первый раз он переболел на ногах, о заражении узнал, когда сдал кровь на антитела. И примерно через четыре месяца положительный результат показал тест ПЦР. Мужчина заразился, несмотря на достаточное количество защитных белков.
— Беспокоило только горло, насморк. То, что это ковид, узнал после сдачи крови на антитела, — продолжает парень. — Но во второй раз инфекция протекала тяжелее, хотя обошлось без госпитализации.
Однако повторное заражение за такой короткий период невозможно, утверждает эксперт.
— Не всегда положительный повторный мазок на COVID-19 связан с повторным заражением. У людей, которые уже переболели летом, циркулирующие остатки вируса в организме могут давать ложноположительные ПЦР-тесты, — объяснил главный внештатный пульмонолог управления здравоохранения администрации Челябинска Владимир Антонов.
Это были последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 20 ноября 2020.
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