Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 22 ноября 2020: палатка для очереди на КТ, заболевшие школьники и запретное диско

Последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 22 ноября Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Коронавирус продолжает шагать по Челябинской области. Не успели мы порадоваться, что прирост зараженных стал чуть меньше, как сутки спустя — снова плюс 218 подтвержденных случаев. Причем двое из них — школьники. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 21 ноября 2020 г.

Инфографика: коронавирус74.рф

Всего в Челябинской области зарегистрировано 24 395 случаев заболевания коронавирусом. За сутки из больниц выписали 133 человека, всего с начала пандемии — 16 489. На лечении остаются 7 073 пациентов.

За сутки от коронавируса умерли четыре человека: две женщины (87 и 86 лет) и два мужчины (45 и 71 года). Еще четверо с ковидом скончались от сопутствующих заболеваний:

— мужчина 61 год: злокачественное новообразование;

— женщина 95 лет: атеросклеротический кардиосклероз, гипертоническая болезнь;

— женщина 32 лет: хронический пиелонефрит, хроническая почечная недостаточность;

— мужчина 80 лет: постинфарктный кардиосклероз, атеросклероз венечных артерий.

Инфографика: yandex.ru/covid19/stat

Лучше, чем на улице: в Миассе пациенты будут ждать КТ в военной палатке

Жители Миасса, которые приедут на компьютерную томографию в городскую больницу №2, будут ждать очередь в палатке. Это военная 40-метровая палатка с обогревом используется для санитарных пунктов и размещения людей в полевых условиях. В ней не будет холодно даже до -50 градусов.

— С просьбой к командиру дислоцированной в Челябинской области гвардейской танковой дивизии ЦВО обратился глава городского округа Миасс, — уточняют в ЦВО.

Палатку отдадут во временное пользование до конца апреля 2021 года.

Список городов области, где в аптеках можно проверить сатурацию

КП-Челябинск составила список аптек в городах Челябинской области, где можно бесплатно измерить уровень насыщения крови кислородом. В нашем регионе они есть по 238 адресам, и уже можно выделить топ-10 городов, в которых их приборов больше всего.

На первом месте, конечно Челябинск (40 аптек). Еще 19 пульсоксиметров в Магнитогорске. И на третьем месте по количеству аппаратов для бесплатной диагностики — Златоуст. Не знаете, куда идти — смотрите адреса аптек на нашем сайте.

Новый год без забот. И без праздника

Жители Челябинской области до сих пор отходят от новостей, что в этом году не будет новогодних гуляний до утра. В области ввели новые ограничения по коронавирусу и запретили барам и ресторанам работа с 23:00 до 6:00. Такие ограничения будут действовать до 10 января. Никаких танцев и музыкальных представлений.

Как объяснила первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт, после 23:00 уже не ужин, а тусовка — взаимоотношения между людьми совсем другие.

Полиция тоже не дремлет. В ночь на субботу вместе с представителями администрации они проверили 23 развлекательных заведения в Челябинске. И что вы думаете? Восемь из них нарушают запреты: проводят дискотеки и предлагают кальяны. Хозяевам грозят штрафы, а может и приостановка работы.

Это были последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 22 ноября 2020.

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