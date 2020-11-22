«Она фальшивая»: пиарщика «Деловой России» в Челябинске задержали с «поддельной» тысячей рублей

Анастасию Медведеву продержали в райотделе несколько часов Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Пресс-секретаря союза предпринимателей Челябинской области «Деловая Россия» Анастасию Медведеву задержали по подозрению в сбыте фальшивых денег. На заправке «Лукойл» в центре города девушка подала 1000 рублей, но аппарат купюру не признал.

— Кассир забрала купюру и сказала: «Она фальшивая, я вам ее не могу отдать, а то вы ею где-нибудь расплатитесь, надо вызвать полицию». Я говорю: «Но я не готова вам отдать тысячу эту, вызывайте полицию», — рассказала Анастасия в своем Instagram.

Злополучную купюру выдал банкомат, вспоминает девушка. Говорит, обычно расплачивается картой, а тут решила заправиться за наличку. Сотрудники заправки вызвали охрану, затем приехали полицейские и увезли ее в Центральный райотдел.

Впечатления оказались не из приятных во всех смыслах. В помещении, где находилась Анастасия были измазаны стены, жутко воняло. Хорошо, что Instagram запахи не передает, отмечает она. Два раза с нее брали объяснение.

— Сделали фото, как у настоящих преступников, на фоне этой шкалы, номерок там — все как полагается, — рассказала Анастасия Медведева.

Через несколько часов, продолжает девушка, пришел сотрудник ОБЭП (отдел по борьбе с экономическими преступлениями) и сказал, что тысяча была старого образца — 1997 года. То есть банкноте может быть больше 20 лет. Как раритетная купюра, место которой в музее, могла оказаться в кошельке горожанки предстоит выяснить сотрудникам МВД.

В полиции сообщили, что проводится проверка. Банкноту девушке пока не отдают — по правилам ее нужно отправить на исследование.

Случившееся стало для Анастасии шоком. Говорит, растерялась настолько, что даже не сообразила позвонить близким.

— Мне кажется Лукойлу нужно подумать на счет своего оборудования на заправках. Во-вторых, такие банкноты надо изымать из оборота, — заключает она.

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