Маску! Маску! «Трактор»! Смотрим, как соблюдают коронавирусные ограничения на хоккейных матчах в Челябинске

Масочный режим обязателен для всех болельщиков. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

COVID-19 атакует. Статистика заболеваний растет и потому печалит. Отменяются вовсе или ограничивается проведение массовых мероприятий. К примеру, «Челбаскет» на родной площадке спорткомплекса ДПиШ на Алом поле проводит игры без зрителей. Хоккейный «Йокерит» из-за заболевших игроков основного состава и пандемии не смог приехать на ряд матчей чемпионата КХЛ. Лига «баранки» не ставит, надеясь, что финская команда позже все-таки сможет доиграть пропущенные матчи, ведь в онлайн-режиме в хоккей не сыграешь... А китайский «Куньлунь» и вовсе сменил «прописку», переехав из Поднебесной в Подмосковье…

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На площадке игрокам социальную дистанцию можно не соблюдать. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Первые три ряда зрительских мест занимать запрещено Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Группа черлидинга поддерживает команду в фирменных масках. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Динамовцы в Челябинске отыгрались за поражение в Москве (2:4). Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На матчах «Трактора» тоже есть свои ограничения из-за COVID-19: заполняемость арены должна быть не более 50%, первые три ряда зрительских мест занимать запрещено, а на входе у всех измеряют температуру, и, разумеется, для болельщиков обязательное ношение масок.

На сегодняшнем матче с московским «Динамо» представители Роспотребнадзора пригрозили проверками соблюдения масочного режима. Нарушителям — штрафной протокол.

Фотокорреспондент «Комсомольской правды» Валерий Звонарев на матче с «Динамо» настроил свой объектив на трибуны. Большинство сидят в масках, но кто-то сдвигает повязку на подбородок, другие и вовсе без нее.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На трибунах то тут, то там видны нарушители масочного режима. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Детишки болеют в веселых шапках и масках. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

При этом зрителям постоянно напоминали о правилах. А еще в перерыве всех желающих приглашали бесплатно сделать прививку от гриппа.

Вероятно, атака на нарушителей режима будет особо яростной уже на ближайшем домашнем матче: 26 ноября в Челябинске «Трактор» в уральском дерби сыграет с «Автомобилистом», у которого, кстати, не может выиграть уже 14 (!) матчах кряду.

Не ковидом единым: болельщикам также предлагали привиться от гриппа. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

А в сегодняшнем поединке с московским «Динамо» черно-белые уступили со счетом 2:5, прервав свою 5-матчевую победную серию. Динамовцы в Челябинске отыгрались за поражение от «Трактора» в Москве (2:4).

После игры главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин посетовал на то, что перед матчем с «Динамо» у челябинцев была непростая серия — пять матчей игры шли через день и команда не смогла восстановить силы.

Несмотря на специальную рассадку, трибуны кажутся полупустыми Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сейчас бы во времена Белоусова, когда не знали, что такое ковид Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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