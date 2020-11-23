«Когда-то крови не хватило мне»: студентка из Челябинска организовала донорское движение в вузе

Владислава Дерзян сдает кровь постоянно Фото: Челябинская областная станция переливания крови/vk.com

Студентка УралГУФКа Владислава Дерзян — донор с опытом, несмотря на молодой возраст. В 15 лет она попала в больницу и ей не хватило редкой группы крови. К счастью, тогда все обошлось. После этого девушка стала постоянным посетителем станции переливания крови. Но и этого ей показалось мало — она организовала донорское движение в своем вузе. Теперь десятки студентов Уральского госуниверситета физической культуры сдают кровь для других спортсменов.

В первой акции участвовали больше 30 студентов Фото: Челябинская областная станция переливания крови/vk.com

Владислава учится на четвертом курсе факультета «Зимних видов спорта и единоборств» УралГУФКа. 11 лет девушка занималась конькобежным спортом.

— Когда мне было 15 лет, я оказалась в больнице с анорексией и низким гемоглобином. Да, спортсмены тоже болеют и бывают истощены подготовкой, — рассказывает Владислава Дерзян. — Мне нужно было переливание крови. Но моей редкой, 4 отрицательной группы крови не было в городе. Слава Богу и врачам, спаслись капельницами и таблетками. И мой первый донорский опыт во многом связан с этим. Возможно, я просто хотела спасти кого-то от такой ситуации, когда тебе нужна помощь, а ее просто неоткуда взять.

Первый поход на станцию переливания крови случился спонтанно.

— Я проснулась утром и в голове мысль: поеду перед парами сдам кровь на донорство. Именно сегодня. И поехала, — вспоминает Владислава. — Эмоции были не передать словами. Это просто осознание, что ты спасаешь кому-то жизнь. Что может быть важнее?

Когда-то Владиславе Дерзян тоже не хватило крови Фото: Челябинская областная станция переливания крови/vk.com

Владиславе Дерзян очень нравится приходить на станцию — здесь особая, добрая атмосфера, ведь все приходящие хотят быть полезными другим.

— Мне захотелось разделить эти эмоции со студентами нашего вуза, — говорит Владислава. — Было бы классно ездить на акции всем вузом, а не одной. Нужно показать, что спортсмены могут побеждать не только на дорожках, но и всегда готовы придти на помощь.

Дальше началась организационная работа. Акцию поддержало руководство, а после и Челябинская областная станция переливания крови. В первый раз акцию назвали «Помощь реабилитации спортсменов», чтобы привлечь внимание к тому, что и спортсмены получают травмы и нуждаются в срочных операциях, когда необходима донорская кровь.

Никто из студентов не отказался. Фото: Челябинская областная станция переливания крови/vk.com

В итоге 10 сентября собралось больше 30 человек-спортсменов, желающих стать донорами.

— Я агитировала студентов через соцсети, проводила собрание. Кому-то к сожалению, сразу отказали из-за недобора веса или недавно перенесенной болезни, — говорит Владислава. — Но уже на первой нашей выездной акции мы пополнили банк крови на 11 литров. Те, кто не успел вернуться со спортивных сборов к этому времени, позже самостоятельно приезжали на станцию переливания крови.

Как рассказала Владислава Дерзян, были и те, кто побаивался процедуры. Таким студентам девушка советовала приехать на станцию, послушать сотрудников, прочувствовать атмосферу и решить на месте.

— В результате, никто не отказался. Были те, кому отказали из-за недобора веса, но мы убедили, что этот вес является нормой и рабочим весом спортсмена, и получили допуск, — говорит Владислава.

Фото: Челябинская областная станция переливания крови/vk.com

Планов на будущее много. После новогодних праздников девушка планирует провести очередную выездную акцию. А если желающих сдать кровь будет больше 50 человек, станция приедет прямо в вуз. По словам Владиславы, это будет здорово, так как привлечет еще больше внимания к акции и участников, например, преподавателей.

— Я очень рада, что моя идея реализовались и будет жить в этом вузе, надеюсь, еще много-много лет. А я буду делать все, чтобы каждую акцию доноров становилось больше и больше. Ведь как сказали сотрудники станции переливания крови о нас: «Пока есть такие спортсмены, как вы, жизнь будет побеждать, ведь вы добровольно готовы ей поделиться с теми, кому это необходимо!», — добавляет Владислава Дерзян.

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