Компания «ИНТЕКС» из Магнитогорска отмечена наградой на выставке «Металл-Экспо 2020»

С 10 по 13 ноября в Москве прошла 26-я Международная промышленная выставка «Металл-Экспо’2020». Выставка является площадкой, на которой металлургические компании, производители изделий из металла, металлотрейдеры могут взаимодействовать друг с другом, обмениваться опытом и обсуждать тенденции отрасли.

В этом году «Металл-Экспо’2020» стартовал в ограниченных условиях, в связи с общей эпидемиологической обстановкой. Не смотря на это, выставку посетили около 6,5-7 тысяч человек. 300 компаний приняли участие в ежегодном форуме металлургов. На стендах работали порядка одной тысячи специалистов.

Впервые с экспозицией на выставке выступила компания из Магнитогорска, производитель металлоконструкций и нестандартных металлоизделий «ИНТЕКС» в составе делегации:

— зам. директора по качеству Еремеев Евгений,

— руководитель отделения распространения Ишметьева Ольга,

— руководитель отдела продаж Богдан Евгения,

— и.о. Начальника ЦМО Клычев Антон,

— специалист по маркетингу, рекламе и PR, Роткель Яна.

Дебют для «ИНТЕКС» оказался крайне удачным и эффективным. Организаторы конкурса отметили стенд компании и вручили награду за лучшую экспозицию. Также компанию «ИНТЕКС» удостоили званием лауреатов конкурса «СИЛА МЕТАЛЛА» и медалями Международной выставки «Металлоконструкции'2020» за лучшие решения применения стали и алюминия в строительстве.

Как отметил сопредседатель Оргкомитета выставки Металл-Экспо, Александр Геннадьевич Романов, стенд дебютанта размещен на историческом месте. Дело в том, что обычно выставка проводилась в 75-м павильоне ВДНХ, но в связи с эпидемиологической обстановкой этот павильон был передан муниципалитету под госпиталь. При этом,выставка «Металл-Экспо» впервые была размещена в 57-м павильоне ВДНХ и занимала скромную площадь. Как оказалось, стенд компании «ИНТЕКС» расположился ровно в центре той территории, на которой в 1994 году впервые расположилась выставка.

На стенде производственной компании «ИНТЕКС» были представлены образцы нестандартных металлоизделий, изготавливаемых в цехе металлообработки; макет промышленного здания, имитирующего строительные конструкции, изготавливаемые в цехе металлоконструкций компании.

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