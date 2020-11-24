Эпатажная ведущая из Челябинска Мила Боинг сменила имидж в программе «Модный приговор»

Милу Боинг в экстравагантности обвинил супруг. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Эпатажная ведущая из Челябинска Мила Боинг (Людмила Затягалова) стала участницей программы «Модный приговор» на Первом канале. «Иск» ей предъявил супруг Валерий Затягалов, который за 27 лет семейной жизни устал от стразов, перьев, кислотных нарядов и «боевого» макияжа супруги.

Людмиле 48 лет, Челябинск знает ее как Милу Боинг - одну из самых ярких ведущих в городе.

Ведущая сама шьет себе костюмы и делает макияж. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

— Она слишком яркая, экстравагантная — да, у нее такая профессия, она организатор праздников, но в повседневной жизни это напрягает. На нее глазеют, к ней все время подбегают фанаты делать селфи, а хочется просто отдохнуть, погулять, — высказал свою позицию Валерий.

Людмила категорически не согласна с мужем. По ее словам, она «абсолютно разноформатная»: может выглядеть дорого-богато, может выглядеть как клубная ведущая с цепями, а может быть приличной домохозяйкой в халатике. К тому же, она сама себе стилист и визажист, и этим серьезно экономит семейный бюджет. Людмила рассказала, что в шоу-бизнесе она 15 лет, но одевалась ярко всегда, выделялась своими образами даже когда работала в офисе директором по продажам.

Этот образ Милы историк моды Александр Васильев назвал «Невеста дьявола». Фото: кадр с выпуска

Сначала Милу переодела народный стилист Елена. Она собрала ведущей из Челябинска три комплекта. Мила призналась, что в образах, подобранных Еленой, ей не совсем комфортно, а один показался даже прибавляющим возраста.

— В средней школе огромное количество ненужных предметов. Скажем вот, домоводство. Если девочка не будет уметь варить борщ после уроков домоводства, ничего не произойдет. А если женщина в 48 лет будет краситься, как наша героиня, будут некоторые проблемы в жизни, — прокомментировала образы эксперт моды Эвелина Хромченко. — Это она благодаря своей удивительной харизме эти проблемы легко преобразует даже в победы, но не каждая женщина имеет тот характер, который ведет по жизни нашу героиню. Довольно часто неумение накраситься ведет к катастрофическим последствиям.

По мнению Людмилы, этот образ добавляет ей возраста. Фото: кадр с выпуска

А этот комплект пришелся ей по вкусу. Фото: кадр с выпуска

Затем преображением Милы занялись стилисты программы «Модный приговор». Их работа очень впечатлила героиню.

— Я в полном восхищении. Смотрю на себя и вижу другого человека. Светскую львицу! Я без сценического макияжа, но себе нравлюсь, — поделилась впечатлениями Мила.

Мила была в восторге! Фото: кадр с выпуска

И ее супруг тоже. Фото: кадр с выпуска

Супруг Валерий сказал, что испытал те же чувства, как 27 лет назад, увидев жену в свадебном платье.

Фото: кадр с выпуска

Стилисты оставили Миле яркие цвета, грамотно вписав их в образ. Фото: кадр с выпуска

Финальный комплект был элегантным. Фото: кадр с выпуска

Мила Боинг выбрала ту одежду, что подобрали ей стилисты. В своем инстаграме известная челябинка рассказала, что ее дочь во Владивостоке посмотрела выпуск и сказала, что гордится родителями. Сама Мила еще не смотрела программу, потому что находилась в аэропорту. Но отметила, что ее «директ взорван».

— Вы же знаете, вся фишка-то была не в этом. Вы же знаете, у меня отличный вкус. Это просто был прекрасный опыт съемок, мы с мужем кайфанули, получили эмоции, а сейчас я лечу за такими эмоциями, о которых мечтала всю жизнь, — рассказала Мила.

Мила отправилась в отпуск в теплые страны, но КП-Челябинск дала комментарий.

— Да, образы мне понравились, но я всегда буду оставаться в своем амплуа. Стилистам удалось сделать из меня солидную, статную бизнесвумен и леди Ди, как было задумано. Конечно я вернусь к своему стилю, потому что я еще в самой тусовке шоу-бизнеса, все мероприятия, которые забронированы, не отменяются. Я еще собираюсь работать, только гонорары теперь собираюсь повысить и спрос, я думаю, на мои услуги теперь возрастет, — добавила ведущая.

А про то, как ярко она одевается в жизни, Мила ответила вопросом: «Джонни Депп разве в жизни пират?».

Вот как преобразилась известная челябинская телеведущая на «Модном приговоре». Фото: instagram.com/modniy.tv

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