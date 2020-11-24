«Лежала и ревела»: челябинке без наркоза и разрезов удалили опасную «ловушку» для тромба

Елена с врачом из Татарстана, который сотворил чудо. Фото: instagram.com/elena_yakovleva_

Челябинке Елене Яковлевой провели уникальную операцию по удалению «ловушки» для тромба. Кава-фильтр — так называется устройство — поставили два года назад для профилактики закупоривания легочной артерии. Говорит, после родов начала пить противозачаточные таблетки и из-за них начался тромбоз.

Но все пошло не по плану: тромб образовался в самом кава-фильтре. На протяжении двух лет кровяной сгусток увеличивался и вывел «ловушку» из строя, а ее кончик врос в стенку сосуда.

— Это грозило разрывом стенки соседней аорты и кишечника. Впоследствии все это могло привести к заражению, — рассказали врачи Больницы скорой медицинской помощи Набережных Челнов, где проводилась операция.

А так выглядит "ловушка" для тромбов Фото: instagram.com/elena_yakovleva_

По словам Елены, сначала ее убеждали, что с кава-фильтром будет лучше. Но позже врачи стали советовать убрать его любыми способами.

— Начала искать информацию, но ничего хорошего от нахождения фильтра во мне не нашла. Наоборот, только ужасов начиталась, — пишет девушка. — Две попытки удаления в Челябинске не привели к успеху. Там и попыток не было: смотрели и отпускали домой. Потом я узнала про Австрию, что там есть врач, который удаляет фильтры, конечно, за огромные деньги. Переводила анализы на немецкий, потом было обследование в Москве, где мне сообщили о невозможности удаления, потом год длилась переписка с другим врачом из Москвы, которая так и не привела ни к чему.

На сложную операцию согласился врач из Набережных Челнов Марат Шарафутдинов.

— Я думала, сейчас меня снова отправят в палату, как это было два раза! Тяжело было, лежала и ревела, но Марату Равилевичу еще тяжелее. Вы представляете, какой это стресс, работать, когда знаешь что человеку больно? Я не представляю, — делится эмоциями девушка.

Врач из Набережных Челнов Марат Шарафутдинов единственный согласился на сложную операцию. Фото: instagram.com/bsmpchelny/

Оказалось, что фильтр все-таки проткнул полую вену и врос основательно. Причем, компьютерная томография, которую делала Елена в Челябинске, этого не показала.

— Операция длилась шесть часов, я была без наркоза, полностью в сознании, без движения, все слышала и видела даже иногда на экране, — рассказала челябинка. — Пару раз за операцию, меня посещала мысль, что не получится, но чудесный врач бился до последнего!

Как Елена рассказала КП-Челябинск, она уже дома, чувствует себя хорошо. Сегодня девушке уже снимут швы. Еще полгода потребуется поддержка лекарствами. Но, по словам Елены, с фильтром она должна была пить таблетки всю жизнь.

— Опять плачу, я так долго этого ждала, так долго добивалась, сколько сил, анализов, обследований и денег было потрачено. До сих пор не могу придти в себя, до сих пор не верю, что моя мечта исполнилась! — пишет Елена.

СПРАВКА КП

Как объяснили врачи БСМП, кава-фильтр представляет собой что-то вроде «дуршлага». Его устанавливают поперек нижней полой вены, чтобы он служил «ловушкой» для тромбов — если они вылетят из расширенных вен ног, то произойдет закупорка сосудов легких. А это уже может привести к смерти.

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