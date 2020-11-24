Челябинская область отремонтировала и построила рекордные объемы дорог

Глава региона осмотрел объекты программ ремонтов и строительства дорог. Фото: gubernator74.ru

Новый участок дороги по ул. 250-летия Челябинска в ЖК «Ньютон» — это 619 метров пути. Четыре полосы с широкими газонами по обеим сторонам, тротуарами, сетями уличного освещения и площадками для двух остановочных комплексов. Дорога связала улицы Татищева и Академика Макеева, соединив два перспективных района — «Ньютон» и «Тополиную аллею».

Дорога построена по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Цена вопроса — 58,3 млн руб.

Новый участок дороги пролег мимо школы в ЖК «Ньютон». Фото: gubernator74.ru

БЕЗ СОЛИ!

Новый участок осмотрел губернатор Алексей Текслер во время инспекционной поездки по объектам программ дорожного строительства и ремонта.

Маршрут главы региона — это дорога, ведущая в микрорайон «Белый хутор»; дорога между поселками Травники и Барсуки в Чебаркульском районе и новый участок в 10 км на М-5 у п. Десятилетие в Чебаркульском районе.

На новом участке дороги у школы в «Ньютоне» губернатор переговорил с подрядчиками по качеству зимнего содержания. Текслер потребовал от подрядчиков в Челябинске прекратить «солить» дороги.

Глава региона подчеркнул, что в социальных сетях читает много жалоб на соль на дорогах, и напомнил, что год назад он наложил запрет на реагент. Только механизированная уборка!

— Техники у вас достаточно. Буду внимательно следить за качеством уборки прилотковой части дорог (стык с бордюром. — Прим. ред.), тротуаров и солью, — обратился Текслер к подрядчикам.

И добавил, что других претензий у него нет.

ПЕРЕДЕЛАТЬ. ЗА СВОЙ СЧЕТ

Качество дороги, ведущей к микрорайону «Белый хутор», оставляет желать лучшего. Полотно новое, а едешь — будто по колее. Поселок Западный развивается интенсивно, и дорога очень нужна жителям нового микрорайона.

Почему дорога неровная? Подрядчик кивает на жителей: самые нетерпеливые проехали по свежеуложенному полотну, деформируя его колесами. Резонный вопрос главы региона: как же организован бизнес? Почему не обратились к администрации Сосновского района?

Строили пять километров дороги два года, за счет федерального бюджета. Цена — более 377 млн руб. Но работу придется переделывать:

— Дорога на «Белый хутор» вызвала у меня откровенное разочарование. Это абсолютно новый объект, но видно, что допущены ошибки, я обратил на это внимание. Подрядчик все исправит, но должен быть контроль со стороны района и со стороны министерства дорожного хозяйства региона, — сказал губернатор.

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ БЕЗ РЕМОНТА

Всего 8,3 км пути между двумя поселками Чебаркульского района — Травники — Барсуки. А ремонта дороги не было 20 лет.

Нынешним летом подрядчик решил важную задачу. Ремонт будет закончен до 1 ноября. Качество работ соответствует заявленным требованиям, говорит министр дорожного хозяйства и транспорта Алексей Нечаев. Контроль за работой подрядчиков идет постоянный: принимают только качественные объекты. И еще работает гарантийный срок.

Подрядчик, «УралДорСтрой», работает и в Челябинске, и на дорогах Южноуральск — Магнитогорск, Троицк — Степное. У предприятия три асфальтобетонных завода в нашей области.

— Объемы ремонта и строительства дорог в регионе наращиваем, и требования к подрядчику, к качеству работ, материала, результатов работ крайне высокие. Предупреждаю: увидим, что отношение к работе, к срокам хромает — последуют оргвыводы. А все, кто работает хорошо — пожалуйста, работайте. Заданий хватит всем.

Кстати, о подрядчиках — их теперь в регионе 13. Никакой больше монополии.

Объем дорожного фонда в Челябинской области в нынешнем году — 20 млрд руб. Он освоен на 80%, остаются средства на содержание улично-дорожной сети регионального значения.

По поручению губернатора с подрядными организациями сейчас заключают трехгодичные контракты, которые являются стимулом для организаций. Они планируют развитие для работ в регионе, приобретают оборудование и технику. Например, «УралДорСтрой» кроме трех асфальтобетонных заводов закупил 40 единиц дорожно-строительной техники.

Все основные дорожные работы в этом году были выполнены в срок, при хороших погодных условиях. С поставленной задачей исполнители контрактов справились.

Регион наращивает объемы дорожного строительства и ремонта. В следующем году, несмотря на напряженность бюджета, объем дорожного фонда не сократится. Останутся массивными и объемы задач. Для подрядчиков это определенный вызов. Для губернатора — чрезвычайно важный вопрос с точки зрения контроля.

Еще одно поручение Алексея Текслера — проводить торги и заключать контракты на следующий год заранее. В первую очередь по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», чтобы работы начинались сразу, когда позволит сезон. Чтобы не повторилась история 2019 года, когда контракты заключались с огромным опозданием.

ЛИСТ КЛЕВЕРА

На федеральной трассе М-5, между поселками Боровое и Десятилетие, построен четырехполосный участок протяженностью в 9 км. Начали строить его еще в 2014 году, и в декабре здесь откроется движение.

Кроме разделения потоков появились большая транспортная развязка в форме правильного клеверного листа; модульный пешеходный надземный переход; автоматический пункт весового контроля. Табло переменной информации над дорогой сообщит о погодных условиях, предупредит о ситуации на М-5.

Развязка в виде правильного листа клевера (на фото - на карте) появилась на М-5. Фото: gubernator74.ru

Есть автобусные остановки и три площадки для отдыха водителей большегрузов. Смонтированы сети наружного освещения.

Пропускная способность участка выросла с 1,5 тыс. автомобилей в час до 7 тысяч.

В строительстве использовался цементобетон — материал, обладающий особой прочностью. Как отметил начальник ФКУ «Упрдор «Южный Урал» Сергей Бойко, срок службы покрытия — 12 лет. Покрытие не дает колейность даже в иссушающую жару.

На М-5 отремонтирован 10-километровый участок дороги, построена развязка и модульный пешеходный переход. Фото: gubernator74.ru

Прямая речь

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер:

— Можно подвести предварительные итоги работы нашей дорожной отрасли в части новой стройки и в части ремонтов. Основной вопрос — вопрос качества работ. Система отлажена: каждый участок отремонтированных и построенных дорог проходит контроль. Там, где это необходимо, подрядчик исправляет брак по гарантии за свой счет.

Хороший пример работы подрядчиков — дорога у поселка Травники. До п. Барсуки дорога сделана качественно, и такие объекты и ответственные подрядчики нас радуют.

На федеральной трассе М-5 в районе поселка Десятилетие появился четырехполосный участок почти в 10 км. Применяются новые технологии, обеспечивается решение вопроса безопасности. Самое главное, у нас есть четкое понимание того, как вся дорога от Челябинска до границы с Башкирией, с чрезвычайно непростыми условиями местности, будет в четыре полосы. Все договоренности есть. Начаты проектирование, работа по отведению земли. Нет никакого сомнения в том, что мы все выполним и будем ускоряться. Такие переговоры с ФКУ «Упрдор «Южный Урал» мы ведем.

К 2024 году от границы с соседней республикой до Кропачево, по территории всего Ашинского района, дорога по М-5 будет четырехполосной. Параллельно будет построен совершенно новый участок дороги — в обход Сима.

ЦИФРА

800 км

Это беспрецедентный объем отремонтированных и построенных дорог в Челябинской области в 2020 году.

Таких объемов на Южном Урале не было никогда. Для примера: в прошлом году было сдано 423 км.

Из 800 км 60 — это новая стройка, 740 км — ремонт и реконструкция.