Когда в Челябинской области на М-5 появится четырехполосная дорога до Башкирии

Губернатор на личном контроле держит вопрос строительства и ремонта дорог в регионе. Фото: gubernator74.ru

В ноябре в Малой Сосновке открылся областной инфекционный центр. До медучреждения проложили дорогу и пустили общественный транспорт — маршрутное такси N 201к. Автобусы следуют от автостанции «Южная» до конечной остановки Индустриальный парк «Малая Сосновка». Инфекционный центр, возведенный за 74 дня, построен по инициативе губернатора Алексея Текслера. Миндор участвовал в проекте строительством дороги.

О больших стройках нынешнего года слушателям радио «Комсомольская правда» рассказал министр дорожного хозяйство и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев.

— Министерство тоже включилось в важный проект в Малой Сосновке.

— Да. Выполняя поручение губернатора Алексея Текслера. Большая часть дорог в Малой Сосновке уже была построена. Наша задача была проложить участок в 200 м, выполнить переустройство коммуникаций, сделать уширение дороги для расположения остановочный комплексов и разворотное кольцо для транспорта, установить знаки и сделать разметку, обеспечив безопасность всех участников дорожного движения на этом участке.

По маршрутному такси: утвержденным расписанием ежедневно предусмотрено 11 рейсов в прямом и обратном направлении, первый из Челябинска — в 7.30, последний — в 19.00. Персонал больницы, посетители могут без проблем сейчас добраться до места назначения.

Уже сейчас по временной схеме подключены сети наружного освещения. Больница еще будет обустраиваться, облагораживаться. Сейчас мы занимаемся проектированием сетей капитальных, в современном оформлении — на оцинкованных опорах, с подземным кабелем.

На территории областного инфекционного центра мы проектируем еще одну дорогу, для технического персонала.

Автовокзал во дворце спорта прекратит работу в феврале 2021 года. Фото: gubernator74.ru

ВЫКЛЮЧАЕМ АВТОВОКЗАЛ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ

— Ноябрьская новость, важная для челябинцев. На основании мнения горожан губернатор принял решение о переносе автовокзала «Центральный» из здания дворца спорта «Юность». Соседство было спорным с самого начала. Скопление такого количества транспорта в центре города — это, конечно, дополнительный удар по экологической обстановке. И, кроме всего прочего, потеря внешнего облика центральной части города. Можно ли рассматривать перенос автовокзала как один из первых шагов в формировании транспортной схемы челябинской агломерации?

— Безусловно. Над транспортной схемой сейчас работает ЮУрГУ, и в ней, конечно, уже этого остановочного пункта у дворца спорта «Юность» уже нет. Мне, как жителю города, тоже непонятен был этот транспортный узел в центре города, который внешне гляделся, как гараж. Губернатор принял совершенно верное аргументированное решение. Сейчас мы занимаемся исключением этого остановочного пункта из федерального реестра и перераспределением потоков. Часть пригородных маршрутов уйдет на хорошо знакомую площадку у железнодорожного вокзала. Автовокзал там был всегда.

Вместе с администрацией города мы выстраиваем схему движения у железнодорожного вокзала.

Часть маршрутов будет базироваться на автостанции у областной больницы. Есть автовокзал «Северные ворота» в Металлургическом районе.

В феврале автовокзала «Центральный» в д/с «Юность» не будет.

"Ласточка" - чрезвычайно востребованный способ транспортной связи Челябинск - Магнитогорск. Фото: пресс-служба ЮУЖД.

«ЛАСТОЧКА» — ЭТО АНШЛАГ

— Большое событие месяца — запуск скоростной электрички «Ласточка», которая связала Челябинск и Магнитогорск, с остановками в Троицке, Карталах, Тамерлане.

— Проект — детище губернатора. В прошлом году Алексей Текслер озвучил инициативу возобновления железнодорожного сообщения между двумя городами. Наши партнеры, ЮУЖД, «Свердловская пригородная кампания», проделали огромный объем работы.

Мы разработали тарифное меню для каждого направления. «Ласточка» чрезвычайно востребована у студентов. Поезд сейчас заполнен более чем на 70 %. При строжайшем выполнении рекомендаций Роспотребнадзора.

Сейчас, во время учебного года, для них действует скидка в 50 %. Полная стоимость билета — 750 рублей, вычтете ровно половину и получите цену студенческого билета: доступно. В пути «Ласточка» проводит 4 часа 20 минут. Поезд комфортный, есть бизнес-вагон. Новинку оценили не только челябинцы и магнитогорцы, но и тройчане, и карталинцы, и жители Тамерлана.

В работе — проект, который может связать аэропорт и железнодорожный вокзал; связь электропоездом Челябинска и Копейска — это все мы продумываем. Конечно, многое зависит от финансово ситуации.

— Будет ли ходить электропоезд «Снегирь» до ГЛЦ «Солнечная долина»? Проект чрезвычайно востребованный у горожан: от пригородного железнодорожного вокзала электричка мчит до Миасса, а там, комфортабельными автобусами, туристов довозят до ГЛЦ «Солнечная долина».

— Конечно. Проект востребован.

— Что станет первым шагом в развитии транспортной схемы челябинской агломерации, что увидим мы, пассажиры?

— Конечно, хотелось бы побыстрее все запустить. Но из-за ковида часть решений и шагов переносится на 2021 год — он тоже будет городом перехода. Мы выкупили имущество «ЧелябГЭТ», по заказу министерства аналитики ЮУрГУ разрабатывают транспортную схему. Мы анализируем состояние путей, коммуникаций, чтобы понять, что дальше делать: реконструировать, строить новое? Сколько это стоит? Надеюсь, до конца года будет ясность. Сейчас в проработке вопрос перспектив электротранспорта — это первое поручение губернатора. Для решения задачи обеспечения Челябинска трамвайным сообщением мы планируем зайти в концессию. В части приобретения новых автобусов — покупаем для Челябинска по распоряжению губернатора еще 36 машин, они придут в конце ноября — декабре.

Челябинск и Магнитогорск - участники нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Фото: gubernaror74.ru

800 КИЛОМЕТРОВ КАЧЕСТВЕННОГО ПУТИ

— Завершается очередной год по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В нацпроекте участвует Челябинск и Магнитогорск. Плюс, есть региональная программа строительства и ремонта. Есть программа у ФКУ Упрдор «Южный Урал». Что Челябинская область получит в 2020 году?

— В этом году у нас рекордные цифры: более 800 километров автодорог. Губернатор лично контролирует тему, требуя качества от подрядчиков. А их сегодня — 13, больше нет монополии, какая была прежде. По распоряжению главы региона такая же динамика сохранится и в 2021 году. Для сравнения: в 2019 году было 423 км.

Объем регионального дорожного фонда — 20 млрд. Это — региональные и федеральные средства.

Уже завершен основной объем работ. Сейчас идет процесс приемки и оплаты. Челябинск и Магнитогорск завершили работы в рамках нацпроекта. Нацпроект — это 3 млрд. 315 млн. руб. Из них 1 млрд руб федеральных средств — это для Челябинска, и 150 млн. руб. — Магнитогорску. Общий объем — около 200 км дорог.

Но помимо названный средств дополнительно в рамках нацпроекта область получила еще 1,5 млрд. руб. Из этих средств 598 млн. руб. предназначены на строительство дорог в уникальном парке «Притяжение» в Магнитогорске — государственно-частный проект.

100 млн руб направлено на реконструкцию Ленинградского моста и путепровод по ул. 9 Мая в Магнитогорске.

Остановлюсь на проекте ФКУ Упрдор «Южный Урал» — это наши партнеры, старшие товарищи, можно сказать. У них мы многому учимся, потому что в своей работе управление использует только лучшее — в технологиях, материалах.

Губернатор Алексей Текслер и начальник ФКУ Упрдор "Южный Урал" Сергей Бойко. Перспективы развития М-5 до 2024 года ясны. Фото: gubernator74.ru

В этом году на М-5 в Чебаркульском районе, между поселками Боровое и Десятилетие, капитально реконструирован четырехполосный участок протяженностью более 9 км.

В декабре объект будет сдан в эксплуатацию. Сейчас здесь есть четыре полноценные полосы движения с разделенными потоками, транспортная развязка в форме клеверного листа, модульный надземный пешеходный переход, автобусные остановки, освещение, автоматический пункт весогабаритного контроля.

Губернатор Алексей Текслер и руководство ФКУ Упрдор «Южный Урал» согласовали «дорожную карту» работ по расширению М-5 от Челябинска до границы с Башкирией. Самый сложный участок пролегает по Ашинскому району. Местность там сложная: капризный ландшафт, горные перевалы.

Все договоренности есть. До Миасса за два года дорога будет сделана. На территории всего Ашинского района, до Кропачево за три — четыре года дорога будет сделана. Идет проектирование.

— Известно, что общественники не дремлют. Время от времени мы читаем новости, полные критики по отношению к подрядчикам. Как вы выстраиваете работу с активистами? И применяете ли санкции к подрядчикам, если критическая информация в их адрес подтвердилась?

— При министерстве создан общественный совет, мы постоянно проводим выездные мероприятия на объекты программ дорожного ремонта и строительства. Есть замечания, я не спорю. Но они, в основном, незначительные. По обустройству территорий, по состоянию колодцев. Брак мы не принимаем и никогда не примем. Мы плотно работаем с ОНФ, и благодарны за объективную критику, на которую мы моментально реагируем.

НЕ ХЛЮПАТЬ ПО «КАШЕ»

— Зима все ближе. Готовы подрядчики по обслуживанию дорог к работе в зимних условиях?

— Парк техники для обслуживания региональных дорог — 420 единиц. Для обработки дорог за городом применяется пескосоляная смесь. Чем ниже температура, тем выше процент содержания соли. И наоборот. Материал отрабатывается на покрытии, сбрасывается на обочину, его никто и не замечает.

В городе применять пескосоляную смесь нельзя. Она забивает ливневку, дает пыль и грязь. Перекрестки, места спусков, автобусные остановки, пешеходные переходы при необходимости будут обрабатываться солью. Не химией — обыкновенной солью. Но не повсеместно, повторюсь. Но в течение часа — трех, когда соль разъест накат, дорожная служба должна вычистить проезжую часть. По «каше» хлюпать мы не должны.

Распоряжение губернатора неотменимо: приоритет — за механической уборкой.