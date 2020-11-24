Южноуральская технология повышает интерес горожан к общественному транспорту

К 2035 году Минтранс России планирует поднять популярность общественного транспорта в полтора раза и сделать проезд в нем полностью бесплатным. Согласно стратегии, затраты компенсируют за счет автомобилистов. Через пять лет владельцам личных автомобилей придется платить за движение по региональным магистралям, а после — по дорогам всех категорий. Эксперты рекомендуют уже сейчас начинать подготовку к новым реалиям и пересаживаться на трамваи, троллейбусы и автобусы. Инструмент, который поможет безболезненно и комфортно адаптироваться к грядущим изменениям предложили южноуральские разработчики.

В июне текущего года одна из крупнейших IT-компаний Уральского федерального округа — «Интерсвязь» — интегрировала возможность использования ключа от «Умного домофона» как транспортной карты в свое мобильное приложение. Сегодня количество поездок с его использованием превышает 6000 в неделю. Статистика показывает, что универсальный девайс в итоге становится дополнительной мотивацией к поездкам на общественном транспорте. Каждый пятый пользователь, активировавший ключ, ранее предпочитал альтернативные способы передвижения по городу.

В качестве основного плюса бывшие автомобилисты и клиенты такси-агрегаторов выделяют удобное взаимодействие ключа-транспортной карты с супераппом. Приложение позволяет пополнять баланс на устройстве в любое удобное время в несколько кликов, не посещая специальную точку оплаты. В нем же доступна и подробная «история поездок» с данными о стоимости, маршруте, времени.

Подчеркивают респонденты и денежную выгоду. В рамках проекта действует бессрочная акция — система скидок, которая зависит от внесенной на баланс суммы. При пополнении на 700 рублей пользователь получает максимальную скидку — 10% процентов. При помощи «Умного ключа» можно оформить «единый билет» на 60 и 90 минут, который позволит совершать бесплатные пересадки.

— Развитая система общественного транспорта — черта, присущая прогрессивным городам, и универсальный инструмент, который обеспечивает комфортное взаимодействие с ней, это неотъемлемая часть этой структуры. Создав подобное решение для Челябинска мы «поставили» его на одну строчку с Москвой и Санкт-Петербургом. Статистика показывает постоянный прирост пользователей нашей технологии. Таким образом, продвигая и совершенствую наш продукт, мы способствуем и общему развитию городов нашего присутствия, повышению их имиджа, — рассказывает генеральный директор компании «Интерсвязь» Эдуард Калинин

Использование «Умного ключа» в качестве транспортной карты — лишь начало. В будущем разработка компании «Интерсвязь» будет внедряться и в другие сферы городской жизни. Возможности технологии позволяют приспособить ее к 16 различным функциям. В ближайшее время девайсом можно будет оплатить школьные обеды, аренду велосипедов и самокатов, использовать его в качестве пропуска на работу и в учебное заведение.

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